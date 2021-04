Las ONGs celebran la aprobación de la 'Ley Rodhes' para proteger a los niños

Las ONG de infancia han celebrado la aprobación este jueves en el Congreso de la Ley orgánica de protección a la infancia frente a la violencia pues supone que "hoy España es un país mejor para los niños y niñas" pero reclaman "agilidad" a su paso por el Senado para que pueda ser "una realidad, cuanto antes". La ley también es conocida como 'ley Rhodes' por el homenajeado pianista James Rhodes, que sufrió abusos sexuales cuando era niño por parte de un profesor.

"Esta aprobación por parte del Congreso es sin duda un paso importantísimo, pero los niños, niñas y adolescentes de nuestro país necesitan que la Ley sea ya una realidad. Por ello, pedimos el compromiso de todos los grupos parlamentarios para que esta ley sea aprobada en el Senado y, así, vea la luz lo antes posible. Es urgente y necesario", ha indicado la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de UNICEF España, Carmen Molina.

✅ Aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.



🌹 Una ley que supone un hito legislativo en nuestro país en materia de defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

El proyecto aprobado este jueves en el Pleno del Congreso, tras introducir más de 200 enmiendas de las casi 600 presentadas y más de 70 transaccionales, a su paso por la Cámara Baja, continuará ahora su tramitación en el Senado. UNICEF ha destacado que con esta ley se van a crear "entornos más protectores". "A través de protocolos y políticas de salvaguarda, de la creación de figuras especializadas y de la coordinación de todo el personal de estos entornos, se contribuirá a evitar situaciones de violencia o, si estas sucedieran, a identificarlas y atenderlas", ha explicado la especialista en Políticas de Infancia de UNICEF España, Almudena Olaguibel.

La organización valora también especialmente que la ley "refuerza el deber de comunicar cualquier forma de violencia por parte no solo de padres, educadores o entrenadores, sino también personal sanitario, fuerzas de seguridad o cualquier persona"; y destaca la creación en los colegios del Coordinador de Bienestar y Protección.

Entregan 500.000 firmas en el Congreso

Por su parte, Save The Children ha acudido este jueves al Congreso de los Diputados para asistir a la votación de la ley y entregar 500.000 firmas de personas que reclaman la urgencia de esta ley. El director de Save The Children España, Andrés Conde, ha destacado, desde las puertas de la Cámara Baja, que "hoy se puede decir que España es un país mejor para la infancia" aunque ha puntualizado que tienen que "seguir luchando para erradicar esta lacra". Según ha recordado, en España se registran cada año más de 38.000 denuncias de violencia contra niños, niñas y adolescentes, y en uno de cada dos casos de abusos sexuales, la víctima es un menor. Esta ley, según Conde, viene a prevenir estos casos, y se convertirá en "el marco de protección a la infancia más ambicioso de toda la Unión Europea".

Asimismo, la Fundación ANAR ha recibido "con satisfacción" la aprobación de esta norma y ha destacado que "se han incorporado la mayoría de las aportaciones" que hicieron en el trámite de consulta pública al anteproyecto, así como, de las propuestas de enmienda dirigidas a los diferentes grupos parlamentarios, a través de la Plataforma de Infancia.

En todo caso, ha lamentado que todavía han quedado sin incorporarse al texto algunas enmiendas "importantes" y, por ello, han asegurado que seguirán incidiendo para su consecución. "Celebramos la aprobación por el Pleno de esta ley, de la que no hay precedentes en el mundo, y que dará respuesta a una necesidad de la que llevamos años alertando: el crecimiento de la violencia hacia la infancia y adolescencia y la falta de recursos legales para una mayor protección", ha precisado el director de programas de Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros. Para Ballesteros, se trata de "un avance histórico" del que están "muy satisfechos por haber contribuido a él junto con el resto de las organizaciones de infancia".

No especifica soluciones ante desahucios

También Educo ha valorado "muy positivamente" la ley, "un avance sin precedentes en la protección de la infancia", aunque ha lamentado que, en caso de desahucio, la nueva norma "no especifica soluciones concretas que garanticen una vivienda digna para los niños y niñas". "Consideramos que deben suspenderse los desahucios cuando hay niños y niñas en el hogar hasta que no se les garantice una solución habitacional adecuada, lo que implica que no se separe a las personas que viven juntas, que los niños y niñas puedan acabar el curso en su escuela y que se les provea de apoyo psicosocial", ha explicado la directora de Incidencia, Políticas e Investigación de la organización, Macarena Céspedes.

Finalmente, al igual que las otras ONG, Educo pide agilidad en la aprobación de la ley, ya que se está "dilatando más de lo esperado". "Los niños, niñas y adolescentes no pueden esperar más", ha zanjado Céspedes.