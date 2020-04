Vuelven a reducirse la muertes diarias a 301 y los contagiados superan los 210.000

El número de muertos por coronavirus ha vuelto a descender en las últimas 24 horas (301 casos), mientras que la cifra de contagiados supera ya los 210.000 (210.773). Los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad ponen de manifiesto que la incidencia de la pandemia en España no se ha estabilizado totalmente, ya que los últimos muestreos permiten ver picos de sierra al alza y a la baja tanto en los fallecidos como en los ciudadanos nuevos infectados por el virus, así como en los individuos que se han curado de la enfermedad.

En este último supuesto, los recuperados del Covid, las cifras de este martes vuelven a descender por segundo día consecutivo: con 1.673 curados, los datos se alejan de los 2.144 del lunes y aún más de los 3.024 del domingo.

La foto fija del Covid-19 del pasado lunes es un claro ejemplo del zig-zag, aunque leve, de los datos: las estadísticas mostraban ayer un ligero aumento en el número de contagiados nuevos (1.831 frente a los 1.729 de la jornada anterior) así como un alza en los fallecidos, contabilizándose 331 muertos más. Asimismo, el número de curados descendió en la misma fecha en cerca de mil personas, dando así la vuelta a las tendencias previas sobre la evolución del coronavirus es España que reflejaban un mejor escenario para la evolución de la pandemia

Cada presentación de datos oficiales por parte de las autoridades sanitarias no está exenta de incidencias. Si durante los últimos días hemos visto cómo se cambiaba la presentación estadística de los resultados en más de una ocasión, la polémica no abandona al Gobierno de Pedro Sánchez ni siquiera cuando se dan a conocer los datos de la OCDE sobre realización de test.

Ayer, el Ejecutivo sacaba pecho al comprobar que España ocupaba el puesto 8 en realización de pruebas diagnósticas cuando, en realidad, las autoridades españolas habían procedido a enviar datos de PCR pero también de anticuerpos. Los datos de la OCDE hablan de que España ocupa el puesto octavo del ranking, con 28,6 test por 1.000 habitantes mientras que la media europea es del 22,9.

Según el Ejecutivo español fue decisión "exclusiva y única" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la elaboración y los criterios a tener en cuenta del informe sobre los países que más pruebas diagnósticas sobre coronavirus realizan.

En un intento por arrojar luz sobre el asunto, el Gobierno emitió un comunicado a través de la Secretaría de Estado de Comunicación para aclarar algunos aspectos en relación al informe de la OCDE. No obstante el PP ha cuestionado los datos porque, a su entender, "no son comparables con los de otros países" sino que han sido "generados por el gabinete de Presidencia" de Pedro Sánchez y no incluyen "ni siquiera los más de 600.000 test devueltos por defectuosos".

El Ministeriko que tutela Salvador Illa ha publicado este martes por segunda vez los nuevos datos de hospitalización y paso por Unidades de Cuidados Intensivos, que habían permanecido paralizadas al haber enviado algunas comunidades autónomas datos poco homogéneos y que hacían imposible la comparación y el sumatorio final. Así, en España ha habido 114.959 ingresos hospitalarios por coronavirus y 10.364 personas han requerido de ingreso en UCI.