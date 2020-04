El Gobierno avisa de más intervención en la economía por la crisis del coronavirus

El Gobierno considera que tendrá que realizar una mayor intervención en la economía como consecuencia del impacto causado por la crisis sanitaria del coronavirus y la paralización de actividades, según afirmó el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. "No hay lugar para las ortodoxias ideológicas, esta crisis precisará que los gobiernos asuman un papel más activo en la economía", indicó Ábalos en una comparecencia con los otros tres ministros que tienen competencias delegadas durante el estado de alarma.

"Y esto no es sólo una apreciación personal o del Gobierno, es un diagnóstico extendido incluso desde las tribunas ideológicas del liberalismo", añadió el ministro, que aseguró que las decisiones que está tomando el Ejecutivo no son "caprichosas o arbitrarias". En el ámbito de la economía, indicó que el Gobierno "ha tenido que prácticamente parar la economía para proteger la salud". "Hemos practicado una operación quirúrgica a la economía mediante la hibernación de las actividades no esenciales para mantener los trabajos imprescindibles, para mantener las constantes vitales", ejemplificó.

Ábalos reconoció como "evidente" que esta crisis tendrá "costes", si bien aseguró que "el trabajo del Gobierno" será "minimizar esos costes y hacer un reparto justo de ellos entre actividades, sectores económicos, sectores sociales y generaciones". En este punto, el ministro recordó la coyuntura de "excepcionalidad" actual, "el momento más grave de nuestra historia reciente", en la que se "necesita parar para cuidarnos y cuidar a los demás, sobre todo los más vulnerables, y para garantizar la eficacia del sistema sanitario".

"Debemos ser conscientes de la realidad que afrontamos", solicitó, para después considerar que ante ella, "todos estamos obligados a estar a la altura". "Las críticas constructivas nunca sobran, salvo que socaven la unidad de acción ante la pandemia", remarcó en referencia a las críticas de los distintos partidos de la oposición.

Pactos de la Moncloa

En este punto de llamamiento a la unidad, Ábalos se refirió a los Pactos de la Moncloa para recordar el componente que incluyeron de salvaguardar la democracia por la vía de la bonanza económica; "se trataba de evitar que la situación económica afectara al desarrollo de la democracia". Así, ante las actuales apelaciones a reeditar estos pactos para relanzar la economía tras la crisis, el ministro pidió "no descuidar el elemento democrático que tuvieron", en respuesta a los rechazos del líder de Vox, Santiago Abascal, a atender las llamadas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Los Pactos de la Moncloa buscaban dar paso a la democracia y los derechos civiles y además a la bonanza económica", recordó Ábalos. "Entonces, como ahora, también necesitamos concertación para relanzar la economía y al margen de aquellos que no quieren la democracia en este país", añadió.