El PP calienta la reunión con Sánchez y no aclara si se sumará al pacto de Estado

Si la ministra de Hacienda y Portavoz María Jesús Montero apremiaba el jueves al Partido Popular para que aceptase cuanto antes participar del acuerdo de estado que propone el Gobierno, los pesos pesados del partido que lidera Pablo Casado no van a poner fácil su apoyo. El secretario general del partido, Teodoro García Egea, ha arremetido contra el Ejecutivo en una rueda de prensa telemática desde la sede del partido en la calle Génova. Ha criticado la "improvisación" y la "mala gestión" de Sánchez y le ha exigido que ponga fin a "tantos errores y chapuzas" y empiece a "gestionar con la crisis con profesionalidad". El PP caldea el ambiente a 48 horas de la reunión que mantendrán el presidente del Gobierno y Casado.

Durante la rueda de prensa, García Egea ha advertido al PSOE que "la lealtad no se puede confundir con complicidad" y ha recordado a los socialistas que hasta ahora "han tenido la mano del PP tendida en todo momento". Gargía-Egea ha advertido al Ejecutivo de que los contagios entre los sanitarios seguirán aumentando "si no toma medidas" y le ha afeado que siga incurriendo, según el secretario general popular, en compras de material defectuoso que pone en riesgo al personal sanitario, que "ya se ha contagiado de coronavirus en un 16 por ciento".

"Las mascarillas no llegan"

"Mientras la propaganda no cesa, las mascarillas no llegan", ha denunciado García-Egea, que ha recordado el último "escándalo" de las mascarillas del fabricante Garry Galaxy, que después de que Sanidad las distribuyera entre las Comunidades Autónomas se tuvieron que devolver al comprobar que no cumplían los requisitos mínimos de seguridad para el personal sanitario.

A juicio del PP, la "incompetencia" del Gobierno de Sánchez "ha convertido el mando único" que ostenta el Ejecutivo bajo el estado de alarma en un "caos total", ha indicado García-Egea tras la videoconferencia que Casado ha mantenido con los presidentes de su partido en Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Melilla, País Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana y con el candidato a lehendakari en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, territorios todos ellos donde el PP está en la oposición.

Casado llama a una oposición responsable

A todos ellos Casado les ha emplazado, tal y como informa Europa Press, a que continúen ejerciendo una "labor de oposición responsable y que no cesen de presentar medidas" como aquella que reclama a los ayuntamientos que las banderas ondeen a media asta en señal de duelo por las víctimas de la Covid-19, que superan ya las 20.000 personas, según el balance oficial. Según ha resaltado García-Egea, hay alcaldes socialistas que comparten esta petición del PP sobre el duelo en contra del criterio de la dirección del partido, como ha sido el caso del alcalde socialista alcalde de Villareal (Castellón), José Benlloch.

El dirigente 'popular' ha reiterado la exigencia del PP para que se pague una paga extra a los profesionales sanitarias que se están jugando literalmente la vida en esta crisis y ha culpado al Ejecutivo por no haber tomado medidas de prevención antes del 8 de marzo. Preguntado si las visitas que el líder del PP ha hecho en los últimos días al hospital de campaña en IFEMA o a Cáritas deben considerarse desplazamientos esenciales, García Egea ha argumentado que, al contrario de lo que ocurre en el caso del presidente Pedro Sánchez o el vicepresidente Pablo Iglesias, él no ha estado en contacto estrecho con ningún familiar contagiado.

Ayuso echa leña al fuego desde la Comunidad de Madrid

​Desde la Comuinidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha expresado en contra del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que presentará el Gobierno en mayo para ayudar a personas con dificultad para afrontar sus gastos básicos. La presidenta autonómica considera la medida un "regalo" que genera dependencia del Estado a los beneficiados y constituye una herramienta "para igualar a la baja".

En declaraciones durante una visita este sábado al Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra), y remitidas a los medios, Ayuso rechaza así el IMV que presentará el Gobierno y recuerda que Madrid ya tiene la Renta Mínima de Inserción (REMI) que "ayuda y acompaña" a las personas durante lo que dura "su situación de vulnerabilidad". "Estas ayudas se tienen que entender como una palanca hacia el empleo; no pueden perpetuar a las personas esperando y dependiendo eternamente del Estado", ha censurado Díaz Ayuso.

A juicio de la jefa del Ejecutivo madrileño, todas las personas y todas las familias quieren salir "adelante en la vida" y "ser libres", y "estar subvencionado de una manera eterna", a su juicio, no lo garantiza, y hace que las personas "dependan del Estado". "No es más que una herramienta para igualar a la baja", ha criticado Díaz Ayuso, quien recuerda que las rentas mínimas de inserción son "palancas para el empleo", no como el IMV del Estado.

El Partido Popular decidirá, en los próximos días, si se suma al acuerdo de estado que trata de impulsar el Ejecutivo de Sánchez. Vox y la Cup ya se han expresado en contra del pacto aunque, por el momento, se han quedado solos en el 'no' al Gobierno. La ministra Montero terció el jueves que "solo quedarán fuera del acuerdo aquellos que se autoexcluyan", invitando así al Partido Popular a unirse. La decisión todavía se hará esperar algunos días.