A Coruña no descarta medidas legales por el viaje del Fuenlabrada a la ciudad

Puede haber consecuencias. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha expresado su "absoluta indignación" por el "irresponsable" viaje del Club de Fútbol Fuenlabrada este lunes a la ciudad gallega con casos de coronavirus, después de que ya se detectara algún positivo en la plantilla y el cuerpo técnico previamente en Madrid, por lo que no descarta tomar medidas legales. "Si hay negligencia no se descarta tomar medidas para que se depuren responsabilidades", ha dicho la regidora en rueda de prensa, en la que ha añadido que contempla "todas las que sean necesarias si efectivamente se tenía conocimiento de que los jugadores eran susceptibles de tener Covid".

La primera edil se remitió a informaciones periodísticas sobre los positivos del equipo madrileño, que iba a disputar este lunes un partido de LaLiga SmartBank contra el Deportivo de A Coruña, pero que finalmente fue suspendido. El equipo madrileño está aislado en el hotel de concentración en la ciudad gallega en el que, según explicó la regidora, debe seguir la normativa de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia "como cualquier persona" y donde se le realizarán las pruebas de coronavirus.

"De confirmarse ese conocimiento previo de casos en el Fuenlabrada, constituye un peligro y riesgo para la salud pública de esta ciudad y desde el Gobierno de esta ciudad tenemos la obligación de denunciarlo y esclarecerlo porque revela una actitud irresponsable e inadmisible", indicó la regidora.

El gerente del área sanitaria de A Coruña-Cee, Luis Verde, ha informado este martes de que el Servicio Gallego de Salud ha realizado un total de 46 pruebas a la plantilla y el cuerpo técnico del Fuenlabrada, cuyos resultados se sabrán esta tarde-noche, y ha confirmado que un total de ocho integrantes de la expedición ya habían dado positivo, por lo que se les ha repetido la prueba.

Rey explicó que, según los medios de comunicación, cuatro miembros del equipo (un jugador y tres del cuerpo técnico) dieron positivo horas antes del viaje a coruña y se quedaron en Madrid, pero el resto del equipo se desplazó a Galicia cuando, en su opinión, no tenían que haber podido viajar.

¿Por qué la población tiene que seguir una normativa estricta y un equipo no?

"Es una absoluta indignación y preocupación ante una actitud irresponsable", señaló la alcaldesa. Rey señaló que aunque LaLiga tenga un protocolo para la covid-19, "los futbolistas no son diferentes al resto y los protocolos sanitarios rigen para todos". La alcaldesa afeó haberse enterado de los positivos del Fuenlabrada por la prensa y apuntó que posteriormente se puso en contacto con la directiva del Deportivo y, en las últimas horas, con el Consejo Superior de Deportes y el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

"Lo que me transmite LaLiga es que 48 horas antes de cada partido hay un test, después del partido con el Elche hay un positivo en el Fuenlabrada, al día siguiente por la mañana otros tres positivos más que se quedan en Madrid, se les hacen nuevos test el lunes y los resultados se conocen en A Coruña", relató. "¿Cómo es posible que si un futbolista da positivo y en el siguiente test otros tres miembros del equipo, por qué no se les aísla, por qué la población tiene que seguir una normativa estricta y un equipo no?, ¿o es que los ciudadanos de A coruña son menos que el Fuenlabrada?", se preguntó.

Martínez-Almeida: "Lo lógico es que guarden cuarentena allí"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también ha valorado lo ocurrido. "Se ha utilizado estrictamente el protocolo de la Liga profesional y lo que toca es pasar cuarentena en Coruña", ha manifestado el regidor desde la Real Casa de Correos. Los técnicos sanitarios realizaron las pruebas aislados en sus habitaciones a los ocho miembros del plantel del Fuenlabrada que constan como positivos, mientras que el resto fue sometido a las PCR en una sala habilitada del hotel NH Finisterre de A Coruña, donde el equipo permanece confinado. Almeida ha deseado "la mejor de las suertes desde el punto de vista deportivo", y ha añadido que "lo lógico es que guarden la cuarentena allí donde estén".