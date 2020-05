De Quinto (Cs) llama "payaso" a Iglesias y pide un pacto entre "partidos serios"

El dirigente y diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto ha afirmado que, en el contexto actual de la crisis del coronavirus, España no se puede permitir tener a un "payaso" como Pablo Iglesias de vicepresidente del Gobierno, y ha apostado por "un pacto entre partidos serios".

España está ante una de las crisis mas graves de su historia y no podemos permitirnos (como dice @GirautaOficial) estar a expensas de este payaso de vicepresidente que tenemos. Basta que la UE vea sus videos...

O se hace un pacto entre partidos serios, o esto se va a pique. https://t.co/gZUmsVzze2 — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) May 10, 2020

"España está ante una de las crisis mas graves de su historia y no podemos permitirnos (como dice Girauta) estar a expensas de este payaso de vicepresidente que tenemos. Basta que la UE vea sus vídeos... O se hace un pacto entre partidos serios, o esto se va a pique", señaló De Quinto la pasada madrugada a través de su cuenta de Twitter.

Lo dijo al comentar un tuit del exportavoz de Cs en el Congreso Juan Carlos Girauta, que recientemente dejó de militar en este partido por no estar de acuerdo con que su presidenta, Inés Arrimadas, pactara con el Gobierno de Pedro Sánchez apoyar una nueva prórroga del estado de alarma.

Girauta pide a Sánchez que rompa con Podemos

Girauta había instado a Sánchez a romper la coalición de gobierno con Unidas Podemos porque, a su juicio, España tendrá que pedir un rescate económico a la Unión Europea y, con este partido dentro del Ejecutivo, la situación será aún peor. "Por exigencia de Podemos, el gobierno va a repartir una morterada de millardos, empeorando un rescate europeo que exigirá prescindir de Podemos. Sánchez, ahórrese lo de en medio y échelos ya. El rescate es seguro. Podemos solo lo dificultará, encarecerá y retrasará", aseguró.

Según Arrimadas, la intención de Ciudadanos al promover acuerdos con Sánchez es que el Gobierno se vea obligado a consensuar con la oposición las medidas que adopta durante esta crisis, especialmente las económicas, y así disminuya la influencia de Podemos en la definición de las mismas. Sin embargo, la líder de la formación naranja nunca ha dicho que su objetivo sea sacar a Podemos del Ejecutivo.

Calviño, más cerca de Cs que de Podemos

De Quinto, que no ha defendido públicamente esta estrategia de Arrimadas, lanzó varias críticas contra el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 el viernes pasado en Twitter. Concretamente, el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Asuntos Económicos rechaza la idea de Iglesias de crear un ingreso mínimo vital para toda la Unión Europea con el argumento de que el bloque comunitario no sobrevivirá si no se solidariza con los países más afectados por el coronavirus.

Creo que nuestra postura de cómo afrontar la bofetada económica que se nos avecina queda clara en esta intervención frente a la vicepresidenta económica (quien, seguro, comparte en secreto mucho de lo que expongo).https://t.co/wyiXs6i2gl — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) May 10, 2020

Llamándole irónicamente "genio de la economía", De Quinto acusó al vicepresidente de exigir "barra libre de sueldos Nescafé para toda la vida para los 450 millones de europeos, financiándolos con deuda mutualizada o por los Amancios Ortegas de Europa". "O por lo que sea, ¡que tampoco es necesario entrar en mucho detalle!", añadió. Por otro lado, se mostró convencido de que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, "comparte en secreto mucho" de lo que opina Cs sobre cómo debería afrontar España la crisis económica derivada del coronavirus.

Iglesias solo sabe ser un "agitador"

En otro tuit, De Quinto recordó las críticas de Podemos al fundador de Inditex, Amancio Ortega, cuando donó material sanitario a hospitales españoles e Iglesias dijo que "una democracia digna" no debería aceptar "limosnas de multimillonarios", sino hacerles pagar los impuestos que les corresponden.

Aquí nuestro vicepresidente (genio de la economía) exigiendo barra libre de “sueldos Nescafé para toda la vida” para los 450M de europeos, financiándolos con deuda mutualizada o por los Amancios Ortegas de Europa o por lo que sea, que tampoco es necesario entrar en mucho detalle! https://t.co/3yyxV18Ftd — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) May 8, 2020

"Le chafa el relato de que quienes más tienen son egoístas y nada solidarios. Lo que a él le gusta es ser el que da, ser el benefactor, pero (eso sí) siempre con el dinero que quita a otros, nunca con el suyo", afirmó el portavoz económico del partido naranja. También arremetió contra el líder de Podemos por haber dicho que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pretende "hacer propaganda con algo tan serio como salvar vidas". "El que se ha dedicado toda su vida a la agitación contra el poder, cuando alcanza ese poder, en vez de construir y crear valor, prefiere seguir dedicándose a lo único que sabe: la agitación. Pero esta vez contra la oposición. No saben otra cosa. No les saques de ahí", escribió.