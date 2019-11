El merchandising de Rivera: un adoquín, un folio kilométrico, el ICB...

Albert Rivera llegó solo, en la parte trasera del coche que suele utilizar, hasta la puerta del Palacio de Cristal donde se está celebrando el único debate electoral de las próximas elecciones de 10 de noviembre. Y prometió sorpresas. El líder de Ciudadanos nos tiene ya acostumbrados a su particular merchandising cuando acude a los debates electorales y hoy no ha sido menos.

Lo primero que ha sacado ha sido un adoquín "de las revueltas en Cataluña", seguido de un folio kilométrico con el listado de cesiones de PP Y PSOE "a los nacionalistas". "Si tenemos que hacer juntos con este país hay que acabar con las concesiones y defender a los españoles que no queman nada pero están olvidados", decía.

Del adoquín ha empezado su discurso en el turno sobre Cataluña diciendo que no se trataba de un souvenir del Muro de Berlín sino lo que les "lanzaban a los policías y mossos y comerciantes en Cataluña". Ha continaudo asegurando que "el señor Sánchez dice que en Cataluña no pasa nada ¿le parece normal que vuelen por las calles estos adoquines?". Adoquín en mano lo ha señalado para decir que algo así "representa el desorden público y la amenaza a la democracia española y al estado de derecho".

Y continúa hablándole a Sánchez: "Negar los problemas no lo soluciona. Si hay que aplicar la constitución no tenga miedo, ya se hizo. Cesemos a Rorra que es el que corta carreteras".

Pero no quedó ahí la cosa. Llega el momento de hablar de impuestos y asegura que si gobierna Iglesias con Sánchez subirán los impuestos y "es un error estrangular a los que cumplen" para lo que propone propone un IRPF que no quite la mitad del sueldo y la suspensión del impuesto de sucesiones en toda España. Pero la verdadera revolución fiscal en España y "que haría cambiar las arcas en este país sería suprimir el ICB, el Impuesto de la Corrupción del Bipartidismo. "48.000 millones de euros según la CNMC al año de corrupción . Es decir 1.000 euros por español es lo que se ha pagado por la corrupción del PP y el PSOE".

También le ha recordado al líder de Vox lo que cobró cartel en mano en un chiringuito político. "Usted estuvo cuatro años cobrando de uno y lo reconoció. Cómo es eso de ir a un sitio y no trabajar y cobrar cuatro años?". A lo que Abascal le ha respondido que "estoy muy orgulloso de decir que no funcionaba".