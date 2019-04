Sánchez tras rectificar y decir que estará en los dos debates: "Qué remedio"

"Qué remedio". Esta puede ser una de las frases del día... y de la campaña electoral. Estas han sido las palabras del presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales, Pedro Sánchez, en relación a su participación en los dos debates electorales en televisión. Sánchez rectificaba esta mañana y al final ha decidido estar en el que se emitirá en RTVE el próximo lunes y el martes en el plató de Atresmedia.

Sánchez rectifica y mantendrá los dos debates: el de RTVE y el de Atresmedia

El presidente de Gobierno ha dado esta respuesta con un encogimiento de hombros y una media sonrisa a preguntas de los medios de comunicación durante un breve paseo que ha hecho a primera hora por la calle Portales, en pleno Casco Histórico de la capital riojana, momentos antes de mantener un desayuno con los candidatos socialistas por La Rioja.

La pregunta, lanzada al aire, ya que Sánchez no ha parado en su paseo, le ha planteado, en tono coloquial, si dos debates son mejor que uno, a lo que el presidente ha respondido encogiéndose de hombros levemente, "qué remedio". El líder socialista "no quiere que haya conflicto en algo tan normal como es hacer un debate, y que no se convierta en algo de tirarnos los trastos". Así lo ha afirmado, en declaraciones a los periodistas, la candidata socialista a la presidencia del Gobierno riojano y miembro de la Ejecutiva Federal Concepción Andreu, al término de un desayuno en una céntrica cafetería de Logroño, donde Sánchez se ha reunido con dirigentes del PSOE de La Rioja. "Me ha dicho: se van a aburrir, dos días seguidos con debates, con los mismos", ha concretado la candidata riojana.

Cuando parecía que el debate estaba en el aire el PSOE ha esperado a la mañana de Viernes Santo para anunciar que el presidente del Gobierno acudiría a los dos debates. El día 22 se celebrará el de la cadena pública y al día siguiente el de Antena 3 y La Sexta. Se enfrentará dos días consecutivos con Casado, Rivera e Iglesias.

Las fuentes socialistas afirman que el Comité Electoral de Ferraz ha cambiado su postura porque Sánchez "considera que los españoles tienen derecho a escuchar a los candidatos debatir sus propuestas para España". Desde la oposición no lo ven tan así... La número uno del PP por Barcelona en la listas del Congreso para las próximas elecciones generales, Cayetana Álvarez de Toledo, ha señalado que Sánchez "sólo acierta cuando se rectifica a sí mismo". "Yo ya me lo veía debatiendo solo, como Narciso ante el espejo", ha ironizado.

"Sánchez ha reculado e irá al debate. Por fin podremos saber todos que su programa económico es el mismo que el de Zapatero: otra nueva crisis y más impuestos y más paro", dice en un tuit Javier Maroto, jefe de la campaña del Partido Popular.

Desde el partido presidido por Pablo Casado en mensaje enviado incide en que "Sanchez recula obligado por la oposición y por su desgaste electoral pero no por el bien de España" . Y aseguran que "una vez más deja en evidencia el uso partidista que hace de las instituciones públicas cuando vemos que TVE se pliega a sus exigencias de cambio de fecha".

Ciudadanos por su parte ha pedido la dimisión de Rosa María Mateo. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha pedido la dimisión de la administradora única de RTVE tras afirmar que "ha habido llamadas de Moncloa a la cúpula de RTVE" que habrían condicionado la selección de fechas para el debate a cuatro.