Defensa abre expediente a Santa Bárbara e Indra por el caos de su blindado estrella

Que la firma del contrato que supondrá la puesta en marcha de la fabricación del blindado vip del Ejército, el VCR 8x8, no se vaya a producir en diciembre -como estaba inicialmente planeado- sino en mayo, va a tener consecuencias para Santa Bárbara, Indra y Sapa. No en vano, fuentes oficiales del Ministerio de Defensa asegura que se "ha iniciado el expediente contradictorio por parte de la Administración que determinará la procedencia o no de las penalidades a la UTE, formada por las empresas mencionadas, y su cuantía".

Los VCR 8x8 sustituirán a toda la flota de vehículos que actualmente utilizan los militares del Ejército de Tierra. En su mayoría son los Blindados Medios sobre Ruedas (BMR), pero también serán sustituidos los VEC, Lince, RG-31, TOA M-113 y los VCZ por un único modelo de vehículo basado en una arquitectura abierta, modular y con una novedosa torre. A primeros de diciembre se debería haber firmado con el Ministerio de Defensa el contrato para fabricar las primeras unidades del VCR 8X8.

Antes, la Brigada Experimental de la Legión de Almería debería haber probado los cinco demostradores o prototipos, un hecho que tampoco se ha producido a día de hoy. El contrato de la UTE con Defensa parte de 2.100 millones euros y en una primera tanda se deberían de haber entregado 385 unidades. La fabricación de este blindado, que el Ejército de Tierra lleva más de una década demandando, tiene un presupuesto global de 3.836 millones de euros hasta el año 2030.

Mira también El Ejército afronta el desfile del 12-O sin soluciones al retraso de su blindado VIP

Defensa no convocará nuevo concurso

A pesar del desbarajuste presupuestario que supone para la cartera de Margarita Robles, Defensa ha confirmado a La Información que "aunque con los retrasos anunciados, el expediente de I+D sigue ejecutándose y se espera alcanzar los objetivos previstos. A día de hoy no se contempla la extinción del contrato". Es decir, que los vehículos lleven encadenando prórrogas desde el verano no afecta a la relación de la UTE con el ministerio. No hay que olvidar que en el sector fue muy polémica la elección de este contratista único.

Ya solo queda la pataleta de las sanciones. Que es lo que ahora Defensa está evaluando con el llamado expediente contradictorio, mencionado anteriormente. Aunque desde esta cartera no han querido hablar de cantidades, lo cierto es que en el pliego habla de una sanción millonaria: 10.000 euros al día. De seguir el expediente esta pauta el montante final puede ascender hasta 1,2 millones de euros.

La sanción económica parece lo más plausible, ya que la entrega de los vehículos blindados ya se ha retrasado una vez aunque el Ministerio no tomó entonces medidas legales y aceptó una demora del contrato. Un mutismo que tiene al sector literalmente en armas.

Malestar en el Ejército

En el foro que se celebró en Toledo llamado Ejército-Empresas, los militares manifestaron su malestar por estas continuas demoras. A principios de años, el JEME aseguró que estos retrasos dejaban a la industria de Defensa española en una situación "preocupante". Las tres empresas se culpan entre sí de los retrasos.

El 8x8 no se fabricó antes por cuestiones de financiación, pero para el Ejército es un asunto de extrema necesidad. "Justo en 2007 murieron siete militares en el Líbano cuando un viejo vehículo BMR sufrió un ataque (con coche bomba). Es una tecnología obsoleta", inciden fuentes castrenses a este diario.