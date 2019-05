Del tenis a la hípica: los reporteros gráficos sufren 47 robos en tres meses

Una veintena de hombres y mujeres de origen latinoamericano integran dos bandas dedicadas en exclusiva a un delito muy rentable: el robo de equipos de fotografía y televisión. Solo en tres meses han cometido 47 asaltos, cada vez más violentos, a reporteros que casi a diario "cazan" con sus cámaras a los sospechosos.

Sin ir más lejos, este viernes decenas de fotógrafos se desplazaban al hipódromo de Madrid para cubrir el campeonato Longines de saltos de hípica, considerado la "Fórmula 1 de la hípica" y que atrae a sus gradas durante este fin de semana a numeroso público "vip" con interés mediático.

Junto a profesionales y público trataron de infiltrarse varios ladrones habituales. Uno de ellos, de nacionalidad colombiana y con antecedentes, fue finalmente identificado por la Policía Nacional tras ser alertada de sus intenciones.

De la Caja Mágica a Montmeló

Los últimos robos que sí llegaron a culminar los perpetraron en el máster de Tenis celebrado en Madrid y en el circuito de Barcelona-Catalunya en Montmeló donde se disputaba el gran premio de Fórmula 1 el pasado fin de semana.

En el primer caso, los asaltantes siguieron a su víctima hasta su casa para robarle. En Barcelona no hizo falta porque los ladrones actuaron a sus anchas dentro del recinto para hurtar con total tranquilidad varios equipos, el de la Agencia Efe y otros de reporteros alemanes que denunciaron además a través de Twitter que varios coches del aparcamiento reservado a prensa habían sido forzados.

Los profesionales, hartos

No son, ni mucho menos, hechos aislado, según relatan a Efe varios de estos profesionales y fuentes de la Asociación Nacional de Informadores Gráficos y de Televisión (ANIGP) que acaban de solicitar una reunión con el director general de la Policía Nacional para exponerle la creciente actividad de estos delincuentes y, lo que más les preocupa, su carácter más violento.

Bernardo Paz es considerado una de las primeras víctimas allá a finales de enero de 2018. "La escalada de robos no ha dejado de crecer, va a más. Han visto que hay filón y que actúan impunemente", asegura a Efe este reportero gráfico autónomo al que le arrebataron su equipo completo de 12.000 euros, sin olvidar otros 3.000 euros en las fotos que no pudo llegar a entregar al cliente.

Su ladrón fue una mujer joven que se había "colado" en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, antes de un desfile de la Madrid Fashion Week como parte del personal de catering, uno de los 'modus operandi' empleados por estas dos bandas, que también se camuflan en actos como periodistas acreditados.

Otros miembros, en grupos de dos o tres, simplemente esperan a que sus potenciales víctimas acaben su trabajo (partidos de fútbol o un mitin político) y carguen los equipos en sus coches o cerca de sus casas. Llaman la atención del fotógrafo con cualquier excusa -han llegado a usar perros- y en un momento de distracción les abren el maletero y se hacen con el botín.

No tuvo esa "suerte" otro reportero. Prefiere mantener su anonimato tras ser víctima de un robo con violencia a la salida de un estadio de fútbol (se disputaba un partido femenino) a las afueras de Madrid con el método del mataleón, que consiste en agarrar a una persona por la espalda y estrangularla hasta perder el conocimiento.

"Fue cuestión de muy pocos minutos. Eras tres y uno me estranguló, cuando me quise dar cuenta no tenía nada", relata a Efe este reportero que advierte de que esta escalada de violencia en el modo de actuar es lo que más preocupa a los compañeros. "Un día alguno se va a resistir y vamos a tener un verdadero problema", alerta.

Herramientas básicas

Solo en los últimos tres meses, los informadores gráficos suman 47 robos, 36 de ellos en Madrid y el resto en Barcelona, Valencia o País Vasco. La Policía está tras ellos con el objetivo de que sus detenciones -ya han practicado varios arrestos- no queden en un mero robo con poco reproche penal, sino que se les pueda imputar un delito de pertenencia a organización criminal.

Para los afectados, el robo de un equipo a un fotógrafo profesional que acude a un estadio de fútbol, un partido de tenis o un evento multitudinario no es 'pecata minuta', comenta Ángel Díaz, redactor jefe del departamento de Gráfica de Efe que cifra en varios cientos de miles de euros el valor de los equipos que los medios despliegan en los grandes eventos, como el del próximo 1 de junio para la final de Champions en el Wanda Metropolitano.

Los profesionales consultados prefieren no hablar de cifras concretas para evitar el "efecto llamada", aunque ninguno oculta que este tipo de material es caro y que estas bandas son conscientes lógicamente.

"Saben lo que quieren robar, lo que cuesta y dónde lo quieren vender", dice a Efe uno de los consultados que asegura que estas bandas "colocan" lo sustraído fundamentalmente en países del Este, como Estonia o Lituania si se trata de equipos de fotografía y en África si son equipos de televisión.

Ante la situación de que uno pueda ser "esquilmado" o, lo que es peor, resultar herido, los reporteros comienzan a tomar medidas de autoprotección. "Hemos creado un chat para alertarnos entre nosotros y cuando terminamos de trabajar salimos en grupos para que nadie vaya solo", relata a Efe uno de ellos que explica que algún compañero ha comprado "balizas" de geolocalización para sus equipos.

También cuentan con el apoyo de los agentes de la Policía Nacional y Municipal que habitualmente vigilan los alrededores de estadios como el Wanda Metropolitano o el Santiago Bernabéu.

"Cuando llegamos les informamos de cuales son nuestros coches y si vemos a alguno merodeando les avisamos", aseguran a Efe las fuentes consultadas que resaltan que desde hace meses cuentan con fotografías que ellos mismos han hecho a varios integrantes de estas bandas.