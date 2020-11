Educar en tiempos de Covid: "La manta es nuestra nueva aliada para dar clase"

"No estamos viendo la tele ni comiendo palomitas, os lo prometo. Estamos en clase y con las ventanas más abiertas que muchas mentes que andan por ahí. Convivir y adaptar". Este es el mensaje que Jaume Marqués adjuntó a las imágenes de sus alumnos cubiertos con mantas. La indicación que difundió en Twitter era clara: "Traigan sus mantas para protegerse del frío". Y así lo hicieron los alumnos de este profesor de 29 años que imparte clase en un colegio público de Menorca.

En plena segunda oleada del coronavirus, cuando hace casi tres meses que los estudiantes regresaron a las aulas, los profesores y las comunidades educativas se encuentran con un problema: la ventilación en las clases no es la adecuada para prevenir los contagios y por ello deben dejar las ventanas abiertas... ahora que el invierno se aproxima. "Más vale prevenir que curar porque a lo mejor la Covid no lo tendremos, pero la gripe sí. Por ello pensé que podía ser buena idea pedir a los alumnos que trajeran mantas", explica este profesor de primaria.

Alumnos de un CEIP de Menorca con mantas para evitar el frío. Jaume Marqués Florit

El viento recorre sin obstáculos el último piso del edificio de la escuela, pero eso no impide que las clases continúen. "Poco a poco los alumnos se han ido acostumbrando y están más cómodos. (...) Puede parecer una tontería", admite Marqués, pero la idea permite que los estudiantes estén en las mejores condiciones posibles.

La responsable de Educación del sindicato UGT, Maribel Loranca, cree que parte del problema radica en que "cuando 'diseñaron' el inicio de curso los responsables de las administraciones creían que la evolución de la pandemia iba a ser mucho mejor que la que estamos viviendo". El pasado 11 de noviembre las organizaciones sindicales se reunieron con el Ministerio de Educación con el objetivo de actualizar los protocolos para las aulas de cara al invierno; buscaban propuestas concretas para prevenir y solucionar situaciones como las que viven Jaume Marqués y sus alumnos. "Por el momento no hemos recibido una respuesta satisfactoria u homogénea... Nosotros creemos que hay falta de previsión y entendemos que las comunidades autónomas deben reaccionar y buscar los sistemas alternativos como los medidores de CO2", sostiene Loranca. Comparte su opinión el secretario estatal de la Federación de educación de CCOO, Paco García, para quien las CCAA deben "despertar" dado que gestionan la educación y sanidad.

Educar en coronavirus Jaume Marqués Florit

Jaume Marqués asegura que, cuando en septiembre los alumnos regresaron a la escuela, la distancia de seguridad entre los pupitres y el resto de medidas para evitar posibles contagios provocaron un cambio de metodología de trabajo y en las actividades: "Nos hemos tenido que adaptar a esta situación". Sabe que si llueve tendrá que cerrar las ventanas pero mientras pueda mantenerlas abiertas de par en par lo hará hasta que cuente con los nuevos dispensadores de CO2. "Mucha gente me preguntó en Twitter por qué no teníamos los dispensadores... Nos van a proporcionar unos cuantos, pero no tenemos el dinero necesario para dotar a todas las aulas de estos dosificadores. El centro tendría que tirar de sus fondos", explica.

Frente a esto, Paco García, de CCOO, destaca que las autoridades educativas y sanitarias deben actualizar los protocolos "para decirnos qué se puede hacer en los centros con la calidad del aire porque es algo que nos preocupa. Hasta ahora han sido lugares seguros pero... qué puede pasar con el invierno y las dificultades para ventilar... todo puede empeorar". También hace énfasis en la capacidad de reacción por parte del Gobierno, en que deberían haber sido "más ágiles" porque "hacen falta que tomen decisiones rápidas para poner indicaciones a disposición de los centros educativos".

A pesar de las dificultades para educar en tiempos de coronavirus y la falta de medidas concretas, Marqués siente que el equipo directivo y todo el profesorado "están en el mismo barco, intentando que básicamente los niños estén cómodos en el día a día". La responsable de Educación de UGT secunda sus declaraciones al asegurar que los centros educativos han hecho una labor impagable con los recursos que tienen: "La comunidad educativa ha estado completamente a la altura, y los que todavía no acaban de estarlo son precisamente los que nos administran, como las consejerías y el Ministerio".

Por el momento, pese a no tener las respuestas o los protocolos necesarios para actuar de cara al invierno, solo planean seguir con este sistema que les ha hecho más llevadero su día a día en las aulas. Porque las mantas se han convertido en su nuevo aliado. "Creo que aunque haga un poquito de frío, mientras se pueda, es la mejor opción", concluye Marqués.