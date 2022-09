El CIS concede a Sánchez la victoria por la mínima en el cara a cara con Feijóo.

Un 29% de los españoles que siguieron el debate de la semana pasada en el Senado -apenas un 21,1% de ciudadanos- considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ganó su cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, triunfador para un 24%, según el CIS.

El sondeo 'flash' difundido este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas apunta que la mayoría de los votantes socialistas -58,3 %- y de los partidos que apoyan al Gobierno dan por ganador a Sánchez. Del mismo modo, Feijóo fue el triunfador del debate para los votantes del PP -62,8%-, los del Vox -47,3%- y Ciudadanos, con un 29,5%. Sobre el total de ciudadanos siguieran o no el debate, un 17,7% da el triunfo a Sánchez y un 14,6% a Feijóo, mientras que el 15,9% cree que no ganó ninguno.

Un 12 % no sabe o no contesta, y un 39,1% confiesa que no tuvo conocimiento de esa cita parlamentaria. La encuesta apunta al escaso seguimiento de la sesión plenaria sobre energía que se celebró en la Cámara Alta el martes 6 de septiembre, ya que solo fue seguida por un 21,1% de los encuestados. De estos, la inmensa mayoría, el 74,4% lo siguió solo en parte, y solo un 9% en su totalidad. La mayoría lo hizo por la televisión -60,4%-, en la radio -18,9%-, o a través de internet, mencionado por el 26,8 por ciento de los ciudadanos. No obstante, la mitad de quienes no siguieron el debate en directo asegura que recibió información posterior a través de los medios de comunicación.