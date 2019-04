El TS permite a Aragonès no declarar como testigo en el juicio del procés

La Sala del Tribunal Supremo ha permitido este martes que el exvicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no declare en el juicio del procés. Aragonès solicitó el lunes por escrito al tribunal ser eximido de acudir al juicio al asegurar que está siendo investigado por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que instruye la causa por la organización del 1-O.

La declaración del exvicepresidente, programada a las 11 de la mañana, ha tenido que ser pospuesta por la ausencia del testigo. Aunque existía la posibilidad de que Aragonès no asistiera al juicio, teniendo en cuenta la carta que remitió al tribunal en la que justificaba su no comparecencia, finalmente ha acudido dos horas más tarde.

La Sala ha aceptado los argumentos del testigo, quien aseguraba en el escrito que el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona le está investigando por su posible participación en el referéndum. Aunque la condición de aforado de Aragonès impide que pueda ser procesado por el juzgado de instrucción, la causa se derivó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La Fiscalía Superior de Cataluña no vio suficientes indicios para investigar a Aragonès por la organización del 1 de octubre, por lo que la sala de lo civil y lo penal del TSJC descartó en noviembre investigar al exvicepresidente.

No obstante, fuentes de la defensa consideran que aunque el exvicepresidente no se encuentra formalmente investigado, "materialmente" sí lo está. El presidente de la Sala, Manuel Marchena, ha admitido que el testimonio "podría dibujar un escenario en el que usted [Aragonès] tenga interés en no declarar bajo juramento" y ha permitido al exvicepresidente no testificar.

Además del retraso de Aragonès, tampoco ha acudido a su hora Jordi Jané, conseller de Interior de la Generalitat hasta el 14 de julio de 2017, cuando abandonó el cargo a dos meses y medio del referéndum del 1-O. Jané ha acudido finalmente al tribunal, dos horas más tarde.