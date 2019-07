El 'último misterio' de Juan Ignacio Blanco, el criminólogo de Alcàsser

"¿Estaría dispuesto a enseñarnos esa cinta?", pregunta Netflix. "Lo pensaré", responde el polémico criminólogo Juan Ignacio Blanco. La cinta a las que se refieren ambos serían un supuesto vídeo snuff de las niñas de Alcàsser cuya existencia solo mantiene este periodista que ha fallecido hoy en Madrid. Un día antes una pareja de excursionistas encontraran cerca de la fosa donde están enteradas Miriam, Toñi y Desireé cuatro huesos de procedencia humana. A la espera de los resultados del laboratorio la polémica vuelve a rodear un caso que conmocionó a España en 1992 cuando fueron encontrados los cuerpos de estas tres jóvenes que fueron secuestradas, violadas y asesinados.

El también detective inició una investigación paralela junto al padre de una de las niñas, Fernando García. Se fue a vivir a Alcàsser. Y según relata en el documental, unos diez días después de estar en la casa de Miriam sonó el teléfono cerca de la medianoche. Cuando el padre de la joven colgó le dijo que se vistiera porque se tenían que ir. "Me ha llamado el párroco que tiene una cosa que entregarme", asegura que le dijo. Cuando salió "llevaba un sobre con una cinta de vídeo".

Juan Ignacio Blanco, que arrastraba una larga enfermedad en los últimos años, relataba a Netflix el contenido de una de las escenas, en las que se vería a las niñas rodeadas de personas muy importantes de este país. Se mostró más parco en palabras cuando los creadores del documental le preguntan si les dejan ver la cinta. La conversación tiene lugar durante el último capítulo del documental 'El caso Alcàsser'.

Les insistió en que se lo pensará y quiso aclarar que "la persona más interesada del mundo soy yo". Y continúa: "El que yo me pueda morir diciendo esto es el fruto de mi vida... con mayor satisfacción no me voy a poder morir". Cuando le insistieron en que les dejara ver las cintas aseguró que se lo tiene que pensar... Los creadores del documental aseguran que dejó de cogerles el teléfono.

En el mismo capítulo se entrevista al párroco que niega en todo momento que entregara una cinta. Sí habla de una llamada preguntando por Fernando. La teoría que mantenía Juan Ignacio Blanco es que esa cinta la ven el padre de Miriam, su hermano y el. "No dormimos en toda la noche esperando el momento para visionarla", relata. El padre de Miriam lo niega: "No la he visto nunca".

La noticia de su muerte la ha comunicado el criminólogo Carlos G. Barrett en su perfil de Facebook con un mensaje: "Algún día se sabrá toda la verdad sobre el caso Alcàsser y será honrado su nombre donde esté"