El expresidente de La Seda, al borde de su cuarto juicio por maquillar las cuentas

El que fuera presidente de La Seda de Barcelona entre los años 1993 y 2008, Rafael Español, se podría enfrentar en los próximos meses a un nuevo juicio por el desfalco de esta empresa química, liquidada en el año 2014. Se trataría de una cuarta vista oral por el presunto maquillaje de las cuentas durante los ejercicios comprendidos entre 2006 y 2008 para ocultar pérdidas en la sociedad que alcanzarían los 87 millones de euros.

Según explican fuentes jurídicas a La Información, Rafael Español está acusado por el delito de fraude de inversores al alterar presuntamente dichos balances para dar apariencia de viabilidad a la empresa, que acabó acogiéndose en 2013 a concurso de acreedores. Precisamente, por el consejo de administración de esta sociedad pasaron personas cercanas a Jordi Pujol tales como Artur Mas (en su etapa como 'conseller' de Economía), el exsenador de CDC Jordi Vilajoana o Carles Vilarrubí, exvicepresidente del Barça.

En este caso concreto se acusa a Español de poner en marcha operaciones mercantiles ficticias que alteraban el estado financiero y contable de la compañía. De esta manera, en el año 2006 reflejaron 5,2 millones de euros de beneficios pese a que en realidad sumaban pérdidas superiores a los 60 millones. En el año 2007, este ratio alcanzaría los 87 millones, de acuerdo con las fuentes consultadas, que explican que la causa está a la espera de que la Audiencia Provincial de Barcelona se pronuncie acerca de los recursos presentados contra el auto de procesamiento abreviado del juez instructor.

Dicho auto también se hace eco de las condenas previas que suma Rafael Español por su gestión en esta empresa dedicada, desde su constitución en 1925, a la fabricación y venta de seda artificial. En total, el exdirectivo acumula una pena de seis años y nueve meses de prisión si bien cabe destacar que en los tres casos se alcanzó un acuerdo con el Ministerio Fiscal. Esto es así porque el principal acusado devolvió las cantidades que se le reclamaban, por lo que no se descarta que este procedimiento judicial transcurra por el mismo cauce.

De acuerdo con la última sentencia, con fecha de 6 de marzo de este año, Español y otros condenados en esa vista oral -que en el momento de los hechos estaban al frente de sociedades vinculadas a La Seda- se confabularon para desviar fondos a las mismas provocando un perjuicio a la empresa superior a los 15 millones de euros, según recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona. En este caso concreto, Rafael Español fue condenado a dos años y cuatro meses de cárcel por delito continuado de apropiación indebida.

Préstamo de 17 millones a empresas recién creadas

La resolución relata cómo "con ánimo ilícito de enriquecimiento" los condenados, con una aparente intención de simular ampliación del negocio, dieron luz verde a un préstamo participativo de 2,4 millones de euros a la mercantil Jatroil presuntamente para desarrollar un proyecto de investigación en cultivos agroenergéticos. Mismo 'modus operandi' llevaron a cabo en momentos posteriores, si bien destaca la operación con fecha de 28 de marzo de 2008 en la que se realizó un segundo préstamo de 17,4 millones de euros.

Los magistrados denuncian en su sentencia que no solo no desarrollaron ninguno de los proyectos por los cuáles se concedieron los préstamos a sociedades como Nuevo Sol Granadella, Nuevo Sol Ibiza o Promivola sino que, "inexplicablemente y sin ningún tipo de lógica", Español envió una carta con fecha de abril de ese año a Jatroil en la que se comprometió a no reclamar la cuantía que había otorgado a esta sociedad (la cual a su vez la traspasó a Nuevo Sol Granadella). Además, los magistrados también manifestaron su rechazo a que La Seda de Barcelona otorgara semejantes créditos a sociedades como Jatroil que apenas llevaban meses en funcionamiento y de la que solo constaban pagos en 2008 a dos profesionales por importe de 3.588 euros.