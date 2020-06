Laya confirma que no habrá Operación Paso del Estrecho por el cierre marroquí. 

El Gobierno de España mueve ficha. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha subrayado este martes que la Operación Paso del Estrecho (OPE) se ha cancelado porque "las circunstancias epidemiológicas no lo permiten", por lo que "de momento las fronteras de Marruecos siguen cerradas".

En declaraciones a Onda Cero que recoge Efe, la ministra ha asegurado que, si en las próximas semanas, Marruecos decidiera abrir sus fronteras y hubiese ciudadanos marroquíes que quisieran volver a su país de manera individual, "España está preparada".

El ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, anunció este lunes que la OPE, que cada verano permite a más de tres millones de marroquíes que viven en Europa regresar a su país por vacaciones, no tendrá lugar este año, pues aún no se conoce la fecha de apertura de fronteras.

En cuanto a la reapertura de las fronteras exteriores de la Unión Europea a partir del 1 de julio, González Laya ha asegurado que es una fecha que "puede cambiarse" si los estados miembros así lo deciden, aunque por el momento están "buscando elaborar una serie de criterios necesarios para que los que entren lo hagan con unos criterios epidemiológicos" que eviten que haya rebrotes.

Asi, la UE podría impedir la entrada de personas que procedan de países que están en "una zona epidemiológica complicada". González Laya ha señalado que es la UE la que debe acordar los límites a la entrada de personas de terceros países ya que "una vez que un ciudadano entra en la Unión Europea tiene libre circulación entre territorios".

Marruecos lo anunció el lunes

El ministro de Exteriores de Marruecos del país alauita declaró este lunes que la 'Operación Marhaba', conocida en España como 'Operación Paso del Estrecho', no será organizada este año. Burita precisó que los emigrantes marroquíes podrán volver a su país de origen cuando estén abiertas las fronteras, para lo que no existe todavía una fecha. El ministro detalló que la Operación Marhaba, que todos los años facilita a miles de ciudadanos marroquíes pasar sus vacaciones de verano en su país de origen, requiere preparativos desde el mes de abril, además de coordinación entre varios países y la intervención de varias instituciones, factores todos que no se han reunido este año debido a la pandemia del coronavirus.

No obstante, Burita indicó que los emigrantes marroquíes residentes en el extranjero podrán volver cuando se abran las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, pero no precisó fecha para esa apertura. Al mismo tiempo puntualizó que estos retornos estarán sujetos a las medidas tomadas por los países de tránsito (en particular España e Italia) y a la situación epidemiológica tanto marroquí como internacional. Además, se impondrá a los viajeros varias condiciones, como la obligación de someterse a un confinamiento individual de nueve días y la realización de dos pruebas al principio y final del aislamiento.

Por otra parte, el ministro ofreció detalles sobre la repatriación de sus nacionales atrapados hace tres meses en el extranjero tras el cierre de fronteras. Tras una primera fase de repatriación para hacer volver a marroquíes desde las ciudades españolas de Ceuta y Melilla y desde Argelia, Burita explicó que desde el 15 de mayo hasta hoy en día se han repatriado a 3.157 marroquíes atrapados esencialmente en España y en Turquía. El ministro añadió que esta operación se acelerará a partir de esta semana para organizar 30 viajes desde 17 países.

En la edición de 2019, en la fase de salida pasaron por los puertos de Algeciras y Tarifa 1.166.445 viajeros de un total de 1.650.215 que partieron de puertos españoles, según los datos presentados por el Ministerio del Interior en el balance de la OPE. En la fase de retorno fueron 1.226.185 pasajeros los que accedieron a la península por los puertos de Algeciras y Tarifa del total de 1.689.830 personas que regresaban hacia Europa durante la OPE, según las mismas fuentes.

La suspensión, "muy prudente"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el doctor Fernando Simón, ha asegurado que la decisión de Marruecos de suspender la Operación de Paso del Estrecho es una medida "muy prudente" que beneficia a España. Así lo afirmó durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Moncloa para explicar los datos de la evolución de la pandemia.