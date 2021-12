Feijóo (PP): "Si solo nos convocan para una foto más será una ocasión perdida". 

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lanza un dardo al presidente del Ejecutivo Estatal, Pedro Sánchez, y le solicita que la Conferencia de Presidentes convocada por el titular del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, para el próximo miércoles tenga un contenido "serio y sólido". "De momento no lo tiene", ha reprochado. En declaraciones a los medios tras participar en el acto organizado con motivo del 40 aniversario del Parlamento de Galicia, Feijóo ha explicado que recibió el sábado la convocatoria oficial por parte de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, para "hablar de la situación y de la variante ómicron" y el "previsible impacto" que esta tendrá en las fiestas navideñas.

Si bien ha asegurado que le parece "adecuado" y "oportuno" poder tener una "reflexión conjunta", ha indicado la necesidad de que esta reunión no se quede simplemente en "una foto", sino que se trabaje "previamente". "Entiendo que hoy o a más tardar mañana, deben de sentarse los directores de salud pública de las comunidades autónomas y los directores de Sanidad y establecer un proyecto de acuerdo para que esta reunión tenga algún interés y contenido", ha apostillado.

En este sentido, ha incidido en que "reunir por reunirse está bien desde el punto de vista institucional" pero "es estéril" desde el prisma de los ciudadanos."Espero que entre hoy y mañana podamos avanzar", ha indicio el presidente gallego, que ha abogado por dar el miércoles "alguna propuesta para los ciudadanos" al "objeto de recomendar" o de aprobar alguna medida "obligatoria" para garantizar que estas fiestas se celebren con el menor número de contagios.

Impulsar una ley de pandemias

Preguntado sobre si es partidario de recomendar o de que se establezcan medidas obligatorias, el presidente ha subrayado que él apuesta por "una ley de pandemias". "Me parece que el Gobierno se ha dado cuenta de que la pandemia no ha acabado y seguimos dos años después sin ninguna legislación específica", ha dicho. Feijóo ha recordado que él ya era partidario en el mes de junio de implantar un certificado de vacunación.

"Lamentablemente el Gobierno nunca ha querido aceptar un pasaporte Covid y los presidentes autonómicos de todos los colores estamos peregrinando a los tribunales superiores para poder extender ese pasaporte Covid en nuestro ámbito territorial", ha censurado. Dicho esto, también ha considerado necesario que, "dado que la pandemia no ha acabado", "haya una contingencia en el presupuesto del año 2022 para el gasto que supone seguir gestionando la pandemia". "Y yo soy partidario de hablar las cosas con seriedad, de tomar acuerdos sólidos y no simplemente de hacer comentarios o de una foto en la reunión", ha señalado.

"Si realmente somos convocados para otra foto más pues será una ocasión perdida", ha sostenido Feijóo. "Si somos convocados para hablar del pasaporte Covid; de una legislación aunque sea inmediata, mediante un real decreto ley, para poner un poco de orden y de contexto; y si somos convocados también para evaluar en alguna pequeña ponencia o comisión el impacto que va a tener el Covid en el año 2022, será una reunión fructífera", ha afirmado. Si no es así, ha sostenido, "puede ser una reunión como la última de Salamanca" en la que "el titular de la reunión lo dio el presidente (Sánchez) antes de empezar la reunión". "Supongo que no nos llamarán para que el presidente pueda hacer una rueda de prensa antes de que los presidentes podamos reunirnos y avanzar", ha manifestado para asegurar que aquel encuentro no tuvo "ningún contenido ni interés".