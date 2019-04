Fiscalía pide 22 años para el hombre que buscó en Internet cómo matar a su mujer

David Pellicer Criado, de 40 años, está en prisión condicional desde que el pasado 25 de junio confesara ante la Policía que había matado a su mujer, Raquel D. P., según informa Heraldo de Aragón. Pellicer se enfrenta a una posible condena de 22 años de cárcel por un delito de asesinato. Será un jurado popular quien juzgue este crimen de violencia machista.

A pesar de que a los agentes de la Jefatura Superior de Aragón les dijo que se le había "ido la cabeza" cuando empezó a pensar en que ya no había vuelta atrás en su relación y su pareja lo iba a dejar definitivamente, lo cierto es que las pruebas revelan que estuvo toda una semana tramando cómo podía asesinarla.

La Fiscalía lo considera autor de un asesinato con alevosía. Este hombre de 40 años estuvo toda una semana consultando numerosas páginas de Internet en las que se detallan técnicas de muerte por estrangulamiento y ahorcamiento y otras en las que se explican diversos modos de matar a una persona simulando un accidente y logrando salir impune.

David Pellicer no dio ni una sola oportunidad de defensa a Raquel D., la que había sido su compañera en los últimos 17 años y con la que tenía una hija de 9. El agresor la abordó por la espalda y utilizando una maniobra conocida como 'mataleón', le rodeó el cuello con el brazo y le rompió las cervicales, al tiempo que le impedía respirar tapándole la boca y la nariz con la mano.

La Fiscalía también aprecia que en este caso concurren las agravantes de parentesco y violencia de género. De hecho, este asesinato entrará a formar parte de las frías estadísticas judiciales que reflejan que en el 67% de las sentencias dictadas entre 2016 y 2018 por homicidios consumados o en grado de tentativa se recogía la no aceptación de la separación como motivación o desencadenante de la agresión.

Según declaró el acusado ante el juez instructor, cuando la noche del crimen empezó a pensar que no había vuelta a atrás en su relación y que Raquel D. lo iba a dejar definitivamente "se le fue la cabeza" y la mató. Lo que ocurre en este caso es que la reacción no parece que fuera producto de un "arrebato", ya que la Policía descubrió que desde el 18 de junio hasta el 25 que perpetró el asesinato visitó 16 páginas web relacionadas con el ahorcamiento y la asfixia mecánica. Es más, comenzó a buscar información el mismo día que Raquel D. le anunció que ya no quería seguir con él.