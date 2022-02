La Fiscalía solicita la libertad con fianza para el conocido 'bróker de las criptos'.

Fiscalía ha pedido este miércoles al juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal libertad bajo fianza de un millón de euros para Javier Biosca, el principal investigado en la Audiencia Nacional por la presunta estafa con criptomonedas cometida a través del grupo empresarial Algoritmhmics. Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que esta solicitud no se deriva de un escrito, sino que se trata de una petición oral que el representante del Ministerio Público, Pedro Rubira, ha realizado aprovechando la declaración de Biosca ante el juez, celebrada este mismo miércoles, y en la que el acusado se ha acogido a su derecho a no declarar.

Las mismas fuentes señalan que estaba previsto que, tras la declaración de Biosca, se celebrase la de un testigo propuesto por las acusaciones. La misma ha sido pospuesta y se unirá a la del segundo testigo que iba a comparecer este jueves a partir de las 10.00 horas. Las acusaciones ejercidas por perjudicados, que están representados por los despachos de abogados de Emilia Zaballos y Juan Carlos Gómez León, han explicado que, lo que inicialmente estaba previsto como una declaración, ha acabado por ser una comparecencia "sorpresiva" en la que se ha abordado la situación personal de Biosca. Así, los afectados han mostrado su perplejidad y su desconcierto por el "cambio de postura" del fiscal y han señalado que esperarán a la respuesta del juez, alertando de un posible recurso en caso de que se decrete su puesta en libertad.

Rechazó la medida en noviembre

En esta línea, Zaballos ha lamentado que el fiscal haya optado por esta vía ahora sin que haya habido ningún cambio en la causa y sin que se haya devuelto el dinero, recordando además que el Ministerio Público no varió su criterio después de que Biosca expresase su "inquebrantable voluntad de colaborar con la administración de justicia", y propusiese devolver las cantidades invertidas a los afectados.

Por aquel entonces, el fiscal señaló que no procedía dejar en libertad provisional a Biosca para hacer tales transferencias porque por aquel entonces no estaba "constatada la cooperación del investigado con la administración de justicia". "Consecuentemente, al no darse ninguna garantía el peligro que se corre es que se dé la fuga y aprovecharse de los efectos del delito", recalcó, apuntó entonces Rubira.

En ese escrito, Biosca explicaba que las inversiones iniciales quedaron recogidas en distintas 'wallet' en forma de criptomonedas y, para convertirlas a euros u otra moneda nacional, es "indispensable" depositarlas en cuentas bancarias. Sin embargo, recordaba que en su momento los bancos con los que operaba le bloquearon las cuentas a su nombre al observar una serie de movimientos sospechosos, razón por la cual propuso al Juzgado Central de Instrucción Número 1 que le permitiese abrir una nueva cuenta bancaria donde vaciar esas 'wallet'.

Quiere la libertad para pagar

Para Biosca, resultaba "evidente" que para poder efectuar estos reembolsos tenía que estar en libertad provisional, aduciendo que desde la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga), donde lleva ingresado desde el pasado 8 de junio, "difícilmente" podría realizarlos. El bróker sostuvo ante el juez que era "impensable" que al salir de prisión pudiera sustraerse de la acción de la Justicia porque "carecería de capacidad económica" alguna al tener todas sus cuentas bloqueadas.

Sin embargo, y en línea con el fiscal, el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal rechazó el pasado mes de noviembre la propuesta del bróker de abrir una nueva cuenta bancaria a su nombre pero embargada donde poder ingresar parte del dinero que habría estafado con el grupo empresarial Algoritmhmics, para lo cual esgrimió que era necesario que saliera de prisión, instándole a usar las cuentas del juzgado para hacer las transferencias o a realizar dicha operativa a través de otras personas mientras sigue encarcelado.

En cualquier caso, el magistrado le indicó que si insistía en hacer los ingresos en una nueva cuenta, bien podía "otorgar poder o mandato de representación a persona (su propia representación procesal o defensa, o persona de su entorno familiar o de amistades) para la realización de esa labor resarcitoria" que ofrecía.

Descarta el riesgo de fuga

En la declaración de este miércoles, la defensa de Biosca se ha mostrado conforme con la propuesta de Fiscalía dejando claro que no hay riesgo de fuga, porque su representado "tiene arraigo en España y domicilio conocido".

Además, han recordado que podría ser detenido en cualquier país de la UE y ser entregado a España inmediatamente mediante OEDE y han descartado que haya riesgo de destrucción de pruebas, estando todo "asegurado en la pieza que se ha tramitado bajo secreto". Biosca está acusado de estafa continuada, apropiación indebida y falsedad en documento público, delitos que habría perpetrado a través de la empresa Algoritmhmics Group captando desde 2019 a inversores particulares que querían obtener altos intereses en el mercado de las criptomonedas.