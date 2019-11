Galicia en Común consultará a sus bases el preacuerdo a partir de este viernes

Galicia en Común, la coalición electoral formada por Podemos y Esquerda Unida para concurrir en las generales en las provincias gallegas, ha anunciado este jueves que consultará a sus simpatizantes sobre el preacuerdo de Gobierno de coalición de Unidas Podemos y PSOE. La consulta telemática se hará entre este viernes 22 de noviembre y el martes 26.

Según señalan desde la formación, el objetivo de este proceso consultivo "diferenciado" a las bases es "conocer la opinión de los gallegos" sobre el asunto, y se suman así a las consultas que realizan por su parte Podemos, Izquierda Unida (IU) y En Comú Podem. Este nuevo proceso provocará que los simpatizantes gallegos interesados en participar puedan llegar a votar por partida doble dado que lo deberían hacer tanto en las consultas de Podemos o IU como en la de Galicia en Común.

Los gallegos abrirán el proceso, del que no especifican que sea vinculante, el mismo día que IU, el 22 de noviembre, y un día antes que los morados, que eligieron el sábado 23 para abrir la participación. Hasta el momento no ha trascendido cuál será la pregunta exacta que trasladarán desde la coalición gallega a sus simpatizantes, aunque fuentes de la coalición indican a Europa Press que al no tener censo, la consulta se hará en los partidos y después juntarán los resultados y serán comunicados conjuntamente.

Las preguntas que sí han sido ya conocidas son las de IU y Podemos. Los de Garzón preguntarán 'En base al preacuerdo programático de 10 puntos y el último acuerdo de Presupuestos Generales del Estado, ¿está de acuerdo con que miembros de Izquierda Unida participen en un Gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE?'.

En cuanto a Podemos, la pregunta tendrá la siguiente formulación: '¿Estás de acuerdo en que participemos en un Gobierno de coalición en los términos del preacuerdo firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, sí o no?'.