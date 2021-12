Génova asume que el choque con Ayuso seguirá porque la presidenta no frena.

La dirección nacional del PP asume ya que el conflicto con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, va a continuar porque, según señalan fuentes de Génova, hay una de las dos partes, la de la dirigente madrileña, que "no frena", y que "hace tiempo" además que ha cruzado "líneas rojas". El último conflicto entre Génova y la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha abierto a raíz de las cenas de Navidad, que la dirección de Pablo Casado recomendó suspender ante el incremento de los contagios, una medida frente a la que ha discrepado Díaz Ayuso, quien ha dicho incluso que "va en contra de la política de Madrid".

Tras este nuevo capítulo, fuentes de la dirección del PP, han admitido que el conflicto "no tiene marcha atrás" porque los afines a Ayuso se han "pasado de frenada". Una "realidad" frente a la que, recalcan estas fuentes de la dirección, conviene no engañarse. Dicen los de Casado que su intención pese a este choque es estar centrados en su tarea de oposición al Gobierno. Desde que el pasado viernes recomendó suspender las cenas, desde Génova se ha recalcado a los periodistas que la suspensión de estos eventos con afiliados se hace por prudencia y no para perjudicar a la presidenta madrileña, que había acudido a varios de estos encuentros tras anunciar su candidata a presidir el PP madrileño.

Aunque inicialmente la dirección del PP ha evitado confrontar con Ayuso, el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, ha replicado finalmente a las críticas de la presidenta madrileña. "Pido a los españoles que sigan cuidándose porque de esa forma nos cuidamos todos y cuidamos para que todo siga abierto y para defender esa libertad de la que el PP hace bandera en Madrid, en Castilla y León, en Murcia y en toda España", ha afirmado Egea ante los periodistas a su llegada a un acto organizado por La Razón.

También el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha señalado que, ante las celebraciones navideñas, es "importante" guiarse "por lo que dicen los expertos y los profesionales sanitarios", que creen que la situación "dista mucho" de ser de "plena normalidad". Fuentes de Génova apuntan además que la decisión de suspender eventos masivos es compatible con defender la gestión sanitaria de Díaz Ayuso, que consideran un éxito porque permitió mantener abiertos bares y restaurantes. Sin embargo, la presidenta madrileña ha abierto con el de las cenas un nuevo frente en su choque con la dirección del PP, que se mantiene abierto desde que hace más de tres meses anunció su intención de presidir el PP de Madrid.