Sánchez exige que la oposición le apoye para bajar los combustibles, luz y gas

"El Gobierno va a bajar la gasolina, la luz y el gas". Así lo adelanta el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, como parte del plan que maneja el Gobierno para que los españoles hagan frente a la crisis económica por la guerra de Ucrania. Pero no lo quiere hacer solo y para ello hace un llamamiento al resto de partidos para sacar adelante un Real Decreto que aprobará el 29 de marzo y que contiene las medidas del plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la invasión rusa. El Ejecutivo estudia por ahora diferentes "alternativas" para poder lograr este objetivo. Con este plan, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intenta doblegar a Scholz y ser el 'héroe' de esta crisis buscando el respaldo de la Unión Europea, y si no hay consenso, "el Gobierno de España adoptará medidas". Desde el Partido Popular insisten en pedir que se bajen los impuestos de forma inmediata y su portavoz, Cuca Gamarra, lamenta que desde el Gobierno no les han trasladado ninguna medida.

Bolaños garantiza que el objetivo desde Moncloa es el de "proteger a los ciudadanos, empresas y familias que tienen más dificultades para llegar a fin de mes". Y pone ejemplos. Busca ayudar a las empresas que no pueden abrir el negocio o los hogares en los que no se pueda poner la calefacción. Porque saben "lo que cuesta", insiste. Para ello llama a la unidad "de todos para que tengamos claro que el único enemigo que tenemos enfrente es Putin y esta guerra salvaje que ha provocado". Sobre la mesa barajan "desde ayudas del Estado, fiscales, topar precios o (establecer) un precio único de la energía de manera que se pueda abaratar".

Bolaños hace así un llamamiento al PP y al resto de grupos para que con unidad puedan conseguirlo. Esa unidad señala que se traduce en "respaldar la posición de España en el Consejo Europeo del 24 y 25 y en apoyar el Real Decreto Ley que aprobará el Gobierno el 29 de marzo con todas las medidas del plan nacional a los efectos de guerra de ucrania. Aunque sin cerrar claramente qué acciones tomará el Gobierno, Bolaños expone que hay sobre la mesa "medidas que están barajando a nivel europeo y también en el Gobierno de España" porque "lo que hacemos es apostar por una bajada que sea inmediata y sencilla en los hogares y empresas", concluyó.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Bolaños ha calificado de "cordial y constructiva" la reunión mantenida hoy por el Gobierno con el grupo parlamentario del PP, la primera de la ronda de contactos con todas las formaciones con presencia en el hemiciclo salvo Vox, que según el ministro ha "declinado" la invitación. Al encuentro también han acudido las tres vicepresidentas: Nadia Calviño (Economía), Yolanda Díaz (Trabajo) y Teresa Ribera (Transición Ecológica). Desde el Partido Popular Gamarra asegura que la "predisposición está, pero cuando no tenemos ningún papel que valorar no sabemos... Iremos viendo si hay ganas por parte del Gobierno de alcanzar un pacto".

En la misma línea que Gamarra, Núñez Feijóo asegura que "el Gobierno no ha llevado ni un solo papel a la reunión. No ha hecho ni una sola propuesta. No hay un calendario ni una cuantificación de qué impuestos se bajarán, cuanto bajará el gasto público, el burocrático de la Administración... Digamos que la reunión fue una foto y lamentablemente no podemos tener opinión de algo que no existe". Durante el día de hoy está previsto igualmente que el Gobierno mantenga reuniones con representantes de Ciudadanos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) dentro de esta ronda de contactos por el plan de respuesta a la guerra de Ucrania.

Coincidiendo con el arranque hoy de la ronda de contactos del Gobierno con los partidos políticos para recabar propuestas, Montero ha criticado al PP por esgrimir una bajada de impuestos "como solución mágica ante cualquier problema durante toda la legislatura". "De qué sirve bajar la fiscalidad si la dinámica por ejemplo del mercado mayorista de la electricidad sigue igualmente con su tendencia (al alza)", ha citado como ejemplo la titular de Hacienda. Ha insistido en que el Ejecutivo explora "diferentes vías" para actuar en los productos y bienes cuyos precios más se han disparado, como es el caso de la luz, el gas, la gasolina o el diésel, motivo por el que en las próximas dos semanas hablarán con partidos, patronal, sindicatos y comunidades autónomas de cara a alcanzar "un consenso y aunar voluntades" en ese plan de respuesta.

En este sentido, ha apuntado que entre las medidas que están encima de la mesa se encuentra "la de topar los beneficios de las compañías eléctricas", tal y como recomendaba esta misma semana la OCDE. Además, ha defendido que el Ejecutivo ya ha procedido a rebajar impuestos y dar ayudas ante la subida del recibo de la luz para "proteger" a familias y empresas, con un coste estimado de entre 10.000 y 12.000 millones de euros que dejarán de ingresar las arcas públicas.