El Gobierno suspende la adopción de niños con Rusia y Haití por inseguridad.

El Gobierno español ha suspendido la tramitación de expedientes de adopción internacional de menores con Haití y Rusia que se iniciaron hace más de dos décadas, según dos resoluciones publicadas este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En ambos casos se finalizarán los expedientes iniciados antes del 19 de mayo de 2020.

En el caso de la adopciones de menores rusos, la decisión se produce por falta de información suficiente relativa al menor y, respecto a los niños haitianos, por la inseguridad existente en el país y la incertidumbre provocada por la pandemia sanitaria. La tramitación de expedientes de adopción internacional en la Federación de Rusia se inició en 1997 y desde esa fecha el total de niños adoptados en el país asciende a 13.124. En los últimos años se ha producido, no obstante, un descenso global en la adopción internacional a nivel mundial y también en España. En 2018, solo llegaron a nuestro país 34 niños rusos, frente a los 161 que lo hicieron cuatro años antes.

Este descenso se produce como consecuencia de la política de fomento de la adopción y el acogimiento nacional y una mayor reticencia de las autoridades y jueces rusos a facilitar adopciones internacionales, salvo en casos de niños con minusvalías o enfermedades graves. Así, la decisión de suspender la adopciones se produce como consecuencia de los problemas importantes de salud en los menores rusos tras su adopción, además de que la información médica y sobre las necesidades de los niños en la fase inicial de asignación, es "escasa y poco precisa". Esto ha llevado a la no aceptación de las asignaciones por parte de las familias españolas, lo que dilata la tramitación durante años, o bien a la conformidad de la familia sin la suficiente información, conocimiento y preparación de los padres.

Asimismo, se han producido retiradas de asignaciones a algunas familias españolas, que habían viajado al país a conocer a los niños o incluso antes de viajar, ofreciendo dichas asignaciones a familias de nacionalidad rusa, a lo que hay que sumar los elevados costes de tramitación de los expedientes. En el caso de Haití, la tramitación de expedientes se iniciaron en 1998, aunque desde entonces las relaciones con el país para la adopción de menores fueron suspendidas en más de una ocasión por la inestabilidad del país y la falta de garantías como la escasa fiabilidad en la adoptabilidad de los menores.

En esta ocasión, la Comisión Interautonómica de Infancia y Familia acordó, ante el incremento progresivo de todos los indicadores delictivos que atraviesa el país haitiano desde el año 2018 y la imposibilidad de garantizar la seguridad de los actores de los procesos de adopción, además de la incertidumbre derivada del impacto de la pandemia producida por la COVID-19, ha acordado suspender la tramitación de nuevos ofrecimientos de adopción.

Familias afectadas por la pandemia

Por otro lado, alrededor de 100 familias españolas en trámites de adopción internacional vieron "paralizados" sus viajes a los países de origen de sus hijos durante el Estado de Alarma decretado por el Gobierno por la pandemia del Covid-19. Estos padres y madres, que tenían previsto desplazarse para recoger a sus bebés en adopción o bien, para realizar algunos trámites del proceso, "vieron sus planes de viaje paralizados" a causa de la emergencia sanitaria, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales. Si bien, las mismas fuentes precisan que son datos aproximados pues algunas familias pueden viajar sin conocimiento de la Embajada o consulado.

Por su parte, familias adoptantes han denunciado que, a pesar del fin del Estado de Alarma, siguen sin poder viajar al extranjero para recoger a sus hijos. Por ello, han hecho un llamamiento a la administración para que no las "abandone", le piden que "negocie" con los países destinatarios, y subrayan que no habrá "nueva normalidad" para ellas hasta que no tengan a sus hijos en España. "La nueva normalidad no va a existir, ni ninguna otra, hasta que no tengamos aquí a nuestros hijos, y vemos que nadie está haciendo nada para intentar negociar con los países destinatarios, para que se nos trate con prioridad, y no terminar volando como cualquier otro turista dentro de unos meses cuando podamos comprar un billete en cualquier agencia de viajes", ha precisado a Europa Press la portavoz de la plataforma 'Familias Adoptantes con el Corazón en la Maleta', Ana Bernal.

Ya son 40 familias las que se han unido a este grupo y, por el momento, según explica Bernal, solo han podido viajar aquellas que han adoptado en República Dominicana y Bulgaria. El resto siguen a la espera. Un total de 15 de ellas tienen que viajar a India y se están dirigiendo al Ministerio de Exteriores, al Consulado español en Nueva Delhi y a la Embajada de India en Madrid. "Estamos recibiendo paños calientes, muchas buenas palabras por parte de las autoridades pero no vemos ninguna iniciativa, no vemos que se esté negociando con India -mi caso-, no vemos una solución o, por lo menos, no nos la explican", protesta Bernal.

Según precisa la portavoz de este grupo de familias, reciben correos diciéndoles que sienten mucho su situación pero ellas advierten de que "el apoyo moral" del confinamiento "ya se gastó" y ahora lo que exigen son "soluciones" para que se les dé prioridad a la hora de viajar. Además, aunque la plataforma aglutina a 40 familias, advierten de que son una proporción pequeña respecto a todas las familias en España que están en su misma situación. También se han puesto en contacto a través de las redes sociales con familias de otros países como Italia, Malta o Bélgica que, a diferencia de ellas, "se sienten bastante apoyadas", e incluso han pedido al director de Asuntos Consulares que se ponga en contacto con otros países para colaborar, una petición a la que han recibido "palabras muy amables pero vacías", según lamenta Bernal.