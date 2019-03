Iglesias sobre Villarejo: "Parece bastante evidente la vinculación del PP en el caso"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado duramente el supuesto espionaje orquestado por el comisario Villarejo y cuya vinculación del PP, ha dicho, también "parece bastante evidente". Ha asegurado que hubo una operación en 2016 para evitar que Podemos formara parte de un gobierno y no llegase al poder, "se ha gastado dinero de todos los españoles para fabricar pruebas", ha añadido.

Durante una entrevista este viernes en Cadena Ser, Iglesias ha dicho que la supuesta operación contra su partido se llevó adelante gracias a tres patas: una policial que fabricó pruebas falsas contra su persona y contra la formación, otra política que daba cobertura a esos policías "corruptos" y que "apunta al Gobierno del PP", y una tercera pata mediática.

Respecto a la 'pata política', ha señalado que "la vinculación del PP parece bastante evidente" y ha recordado que "el argumentario de la vicepresidenta (en aquel momento Soraya Sáenz de Santamaría) eran los informe falsos fabricados". En ese sentido, se ha propuesto como el único partido "que podemos garantizar la limpieza de las cloacas", ya que, según ha dicho, "hay gente del PSOE que estaban dispuestos pero otros no".

Pablo Iglesias se personó este miércoles en la Audiencia Nacional tras verse salpicado como nueva víctima de la presunta red de espionaje José Manuel Villarejo. Compareció en calidad de testigo ante el magistrado que investiga esta red de espionaje tras haberle citado por aparecer en unas grabaciones que habría efectuado al comisario jubilado. La investigación judicial está bajo secreto de sumario, por lo que el líder de Podemos no ha podido entrar en detalles. Ha dicho que esperan que "las instituciones protejan contra los corruptos, vamos a colaborar con la Audiencia Nacional".

Iglesias, que ha señalado que ni PP, ni PSOE, ni Ciudadanos le han llamado para interesarse por esta nueva vía de investigación que se ha abierto en la Audiencia Nacional, ha añadido que desde Podemos estudian "vías legales y políticas, porque es grave para la democracia española".

El secretario general de Podemos también se ha referido a la situación de su partido ante la inminente campaña electoral. Reconoce que su formación ha "cometido errores gravísimos, el primero actuar como un partido más en las luchas internas". Pero cree que "cuando estás en una situación difícil es cuando hay que demostrar lo que vales y que somos un elemento imprescindible".

En ese sentido ha reivindicado que quieren ser "un instrumento de gobierno" porque, según ha dicho, "la gente sabe que si nosotros no estamos en el Gobierno hay cosas que no pasan". Al respecto ha criticado que "el PSOE hay cosas que dicen en campña que después no cumplen". En caso de que se repitiera el acuerdo de Gobierno, que finalmente no prosperó, entre PSOE y Ciudadanos, asegura que volverían a consultar a sus bases. Ha defendido que "no era la única mayoría posible y en la moción de censura construimos los números para demostrar que había una mayoría alternativa que podía echar al PP".

"Sí hay presos políticos"

Preguntado por la situación catalana, Iglesias ha reivindicado que su partido "ha sido muy valiente" en esa Comunidad porque, según ha dicho, han expresado su postura sin posicionarse hacia ningún partido. "He dicho abiertamente que si hay presos políticos en Cataluña", aunque ha añadido que "no quiere decir que estén en la cárcel por pensar. Están en la cárcel por un ejercicio de desobediencia masiva".

Al respecto, ha confirmado que su formación política llevará en su programa electoral un referéndum, "nuestra posición es que la solución democrática más sensata sería el referéndum". Pero reconoce que debería haber un consenso porque "necesitaríamos de apoyos". Iglesias también ha insistido que el 80% de la población catalana está a favor de un referéndum y considera "una torpeza que un gobernante lo ignore".