Intectuales firman un manifiesto contra la mediación en Cataluña

Casi un centenar de catedráticos, políticos e intelectuales, encabezados por el filósofo Fernando Savater y la eurodiputada de UPyD, Maite Pagazaurtundúa, han pedido a la comunidad internacional no alentar la mediación externa para resolver el problema de Cataluña.



Y lo han hecho enviando a personalidades de la comunidad académica internacional un documento en el que explican las razones por las que no es "aceptable" una mediación externa para resolver el problema en Cataluña, porque a su juicio supondría "un ataque a la soberanía democrática de los españoles".



La misiva, según los firmantes, busca hacer entender a la comunidad internacional universitaria cómo se ha llegado hasta este momento crucial del "desafío independentista".



"Hemos de explicar que Cataluña, una de las regiones más ricas de España, ha sido gobernada durante más de tres décadas por una élite nacionalista que ha puesto todo su empeño en construir una administración catalana distorsionada, donde todo lo que recuerde a España desaparezca", dicen los firmantes.



"Durante ese tiempo -añaden- han impuesto la voluntad de la mitad de los ciudadanos catalanes, los nacionalistas, sobre la otra mitad. Y hoy lo hacen con más fuerza que nunca, amenazando inminentemente con separar a Cataluña de España".



A los autores del documento les preocupa que haya personalidades públicas o instituciones internacionales prestigiosas que, "con la mejor intención, no se den cuenta de que apelando al diálogo en las actuales circunstancias pueden en realidad estar presionando al Gobierno de España para que ceda a inicuas reivindicaciones que buscan romper la igualdad de los españoles ante la ley".



Lo más urgente en estos momentos, en su opinión, son "la paz social y las libertades", aunque -apuntan- "también está en juego la democracia y el pacto solidario en que ésta se basa".



Para este grupo de intelectuales, el Estado de Derecho y sus instituciones "merecen ahora el respaldo internacional para no ceder al chantaje y preservar la legalidad en Cataluña frente a quienes cantan en las manifestaciones que 'las calles serán siempre nuestras'".



Para los firmantes del texto, "se está distorsionando el mensaje que llega al exterior" y "el lobby nacionalista lleva demasiados años internacionalizando una versión que no se corresponde con la realidad social y política catalana".

Firmantes de todos los partidos



Entre los firmantes destacan políticos como Juan José Laborda (expresidente del Senado); Javier Nart (Cs), Esteban González Pons (PP), Rosa Díez (exdiputada de UPyD) o Joaquín Leguina (expresidente de la Comunidad de Madrid).



También están intelectuales como Albert Boadella, los escritores Andrés Trapiello y Nuria Amat, el poeta Luis Alberto de Cuenca y el periodista Arcadi Espada.



Además, académicos como Félix Ovejero (profesor en la Universidad de Barcelona), Camilo José Cela Conde(investigador en la Universidad de California), Félix de Azúa (catedrático jubilado de la Universidad de Barcelona) y Alfonso Ruiz Miguel (catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid) y Joseba Arregi (ex profesor de la UPV y ex consejero del Gobierno vasco) , entre otros.