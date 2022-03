Interior mantiene el blindaje de 23.600 agentes por la huelga de transportistas.

El Gobierno blinda los bienes básicos ante la amenaza de desabastecimiento. El Ministerio del Interior mantiene este viernes el dispositivo de seguridad formado por 23.600 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil con motivo de la huelga de transporte para garantizar el abastecimiento de productos esenciales a la población y actuar ante posibles piquetes violentos.

El despliegue se centrará en escoltar convoyes de suministros, patrullar y dotar de seguridad a los centros logísticos y nudos de transporte de mercancías y prevenir y actuar contra piquetes violentos, informa el Ministerio. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han seguido garantizando esta noche la circulación desde los principales puntos de distribución logística para asegurar el abastecimiento.

Mientras tanto, la escasez se empieza a notar

Los mercados llevan acusando toda la semana las consecuencias del paro de los transportistas. En MercaBarna cuentan que han recibido un 33% menos del producto que recibieron de la semana pasada: "Sobre todo lo estamos notando en productos que vienen de Galicia y del sur de España, como los mejillones o las hortalizas que vienen de Andalucía". Cree que el marisco y las verduras son los alimentos que más están costando transportar y reconoce que los operadores ya están buscando soluciones ante el desabastecimiento: "Ya están entrando productos por otras vías de entrada. Por ejemplo, está llegando pescado desde Francia, desde Inglaterra, ya se están buscando otras fuentes de aprovisionamiento".

El sector cárnico tampoco se libra de la 'onda expansiva' que ha provocado la huelga. Con las carreteras cortadas por los 'piquetes' y huelguistas, la comunicación terrestre en España está más difícil que nunca. Está afectando de lleno a las distribuidoras de carne y pollo, a las que les está ocasionando numerosas pérdidas. La Información ha tenido la oportunidad de hablar con una de ellas para conocer de primera mano su situación: "Nos está tocando de muy cerca, hay varios camiones que no están pudiendo llevar el pollo a su destino. Sobre todo en Andalucía". Las empresas que se dedican a la distribución cárnica no están exentas del problema. "Algunos pedidos no pueden llegar a su destino", dicen.

El sector de los lácteos ya acusa 'la histeria colectiva'. Basta con caminar por los pasillos de los supermercados para comprobar que los clientes 'temen' el desabastecimiento de los estantes. Desde la Federación Nacional de Industrias Lácteas confirmar la incertidumbre: "Hay botellas de leche ya envasadas, yogures elaborados, que no pueden salir. El almacén está a tope y los productos no pueden salir". Además, denuncian que no llega material a las fábricas: "No traen envases, embalajes, tapones o etiquetas. Aunque traigan la leche de la ganadería no se puede procesar porque no hay donde meter el producto".

La Federación reconoce a este periódico que el tapón está en la industria e insisten en que se encuentran "al borde del colapso". Por otra parte, confían en que el conflicto se solucione cuánto antes y esperan que los camioneros que no se sumen a la huelga puedan trabajar sin incidentes.