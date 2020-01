Tomás Guitarte: "Vamos a mantener el 'sí' a Pedro Sánchez hasta el final"

Pedro Sánchez cuenta con el apoyo a favor de su investidura del diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte. El 'sí' de los turolenses, sin embargo, no ha sido gratuito y vale por infraestructuras, trenes y banda ancha para la región. Además, la formación de Guitarte ha conseguido el compromiso del Gobierno de paralizar el cierre de las taquillas de venta de billetes de tren en 142 billetes de Renfe. El turolense ha plasmado sus intenciones y sensaciones en una entrevista con 'Heraldo':

Ha denunciado "presiones" y su voto, ahora que Coalición Canaria ha pasado de la abstención al ‘no’, se perfila decisivo. ¿Mantendrá mañana su ‘sí’ a Sánchez?

Sí, eso no tiene nada que ver con las presiones, solo faltaría. La decisión de respaldar la gobernabilidad, que es como Teruel Existe entiende este apoyo, es algo que ya se dijo en campaña. Entonces anunciamos que apoyaríamos a aquel candidato, ya fuera de izquierdas o de derechas, que fuese capaz de aglutinar en torno a su persona los mayores apoyos. Lo que sí sería impresentable es que este país estuviese mucho más tiempo sin Gobierno.

Santiago Abascal le acusó de traicionar a España por unas «migajas» y la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, le dijo que tenía una oportunidad histórica para tumbar la investidura...

Esto no es una posición personal mía, sino del movimiento ciudadano. No entendemos que haya ninguna traición. Más bien hacemos la reflexión de si las traiciones no se han cometido antes con nuestra provincia, olvidada y marginada. En todas nuestras conservaciones con el PSOE, la primera cuestión que hemos planteado es que toda negociación con terceros debía mantenerse el marco constitucional. Se nos ha asegurado por activa y por pasiva que iba a ser así, y en eso estamos. Y si en cualquier momento eso se desviase es bien fácil de corregir. Nosotros no vamos a apoyar nada que no esté dentro de ese marco. Por eso vamos a mantener la posición que dijimos, porque queremos que haya un Gobierno ya.

En las últimas horas han aparecido pintadas en su pueblo natal y han colapsado su correo electrónico con mensajes instándole a votar ‘no’. ¿Se arrepiente de encabezar este proyecto?

Está siendo más difícil de lo que imaginábamos. Lo que pasa es que cuando dimos este paso lo hicimos convencidos de que era la única opción que quedaba si queríamos intentar que el futuro de esta provincia cambiase de rumbo. Por contra, estamos viendo que este salto está empezando a dar sus primeros frutos. El acuerdo recoge nuestro programa y aspiraciones de décadas que nunca se han materializado.

¿Cree que los 19.696 votantes de Teruel Existe entenderán su apoyo a Pedro Sánchez?

Creo que sí. Primero, porque lo dijimos desde el principio. Teruel Existe es un movimiento transversal que aglutina sensibilidades de izquierda, de derecha y de centro. Tampoco ha habido otras alternativas que hayan podido competir con esta y nos hayan obligado a elegir entre una y otra.

Dice que es un movimiento transversal, pero usted, por ejemplo, militó en CHA, y otros dirigentes tienen adscripción de izquierdas. ¿Ha podido influir?

En mi caso no ha influido absolutamente en nada. Lo mío fue de hace 30 años, cuando estaba en un movimiento prácticamente universitario. La política activa la dejé hace muchísimo tiempo.

Pero otros integrantes sí militan actualmente en otros partidos...

Sí, pero somos capaces de dejar fuera la ideología personal para trabajar juntos por el futuro de la provincia. Creemos que este momento es más importante que las ideologías. El problema real está en la situación de la provincia, no en las nomenclaturas ideológicas.

¿Y por qué un 'sí' y no una abstención o un 'no' como el Partido Regionalista de Cantabria?

Porque la obtención del acuerdo firmado con el PSOE requería un 'sí'. El apoyo a la investidura precisaba ese voto a favor. La abstención no nos daba la posibilidad de negociar el pacto, que entendemos beneficioso e incluye todo lo solicitado en nuestro programa.

En las últimas semanas se han conocido contratos de la Administración socialista y Arquilab, su empresa familiar. ¿Ha condicionado esta relación el sentido de su voto en la investidura?

Me ha hecho ver cómo se intenta influir desde los medios en el estado anímico y en cómo se pueden torcer las interpretaciones de las cosas. ¿Qué problema tiene que una empresa, que encima no es mía, sino de mi entorno familiar, tenga alquilado un local? ¿Qué problema hay en que una empresa, haga un año o dos, tenga un contrato de validación de obras de un hospital? Probablemente, buscaban que me afectase. Reconozco que me afectó, pero no para cambiar el sentido del voto. Lo que ha sucedido en mi caso es que una persona que tenía una profesión de la que vivir perfectamente ha decidido abandonarla por compromiso con su provincia. No queremos que nuestros hijos y nietos digan que no se hizo todo lo posible para salvarla. Es nuestro objetivo último, y nadie nos va a desviar de ahí.

El ‘sí’ a Pedro Sánchez fue respaldado por la agrupación de electores, pero no por el conjunto de Teruel Existe, ¿por qué?

El acuerdo no se ha negociado en dos días. A las medidas principales, las relacionadas con Fomento, se les dedicaron más de una semana, con reuniones para ver que el desbloqueo de estas infraestructuras era factible.

Pero no se consultó al conjunto...

La decisión de ir adelante con las negociaciones se tomó en una reunión de la agrupación de electores el 31 de diciembre.

¿Cuál será su línea roja para mantener el apoyo a Sánchez a lo largo de la legislatura?

Que todo lo que se haga con terceros se desarrolle dentro del marco constitucional y que los compromisos firmados se vayan cumpliendo. Queremos ver que el Gobierno de España se compromete de verdad con Teruel.

En Andorra, el carbón se agotará en cuestión de semanas, pero el convenio de transición justa se firmará entre mayo y septiembre. ¿Cree posible adelantarlo?

Hemos pedido que se acelere todo lo posible y que las medidas, sobre todo aquellas que pudieran tener una repercusión a corto plazo sobre el empleo, fuesen inmediatas. Esto, obviamente, no quiere decir al día siguiente, pero tampoco creemos que se pueda demorar cinco o seis meses. Vamos a pedir que se firme ya.

También reclama un pacto de Estado por el reequilibrio territorial ¿Lo cree posible en un Parlamento tan fragmentado?

Ahora lo veremos. Si se hace caso a lo que se dijo en campaña, todos los grupos se mostraron partidarios de este pacto, desde la izquierda a la derecha. Ahora se verá de verdad si iban en serio o si eran posturas cosméticas de cara a la galería. Creemos que este es el verdadero problema que tiene el país y hay que tomárselo en serio.

En las últimas horas han sonado varios nombres como posibles ministros ¿Le han ofrecido alguna responsabilidad en el nuevo Gobierno?

No, y tampoco la queremos. No fue ninguna condición en la negociación. Nosotros lo que pedimos es que cumplan con el pacto y con la provincia de Teruel. No queremos más implicación. Nos dedicaremos a controlar que se cumple lo acordado desde las comisiones de seguimiento.

Sánchez anunció en el debate a cinco un ministerio contra la despoblación. ¿Se vería al frente?

No, yo creo que, de ser alguien, estará pensando en nombres como Isaura Leal, que fue comisionada frente al Reto Demográfico.