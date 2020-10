Irene Montero vs. Teresa Rodríguez: la política "no para en permiso maternal". 

La polémica está servida. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha indicado que "la política no para" mientras se está de permiso por maternidad, en relación a la expulsión de Teresa Rodríguez del grupo parlamentario Adelante Andalucía cuando estaba ausente por haber sido madre.

"Yo he tenido dos embarazos muy seguidos y siempre asumiendo responsabilidades políticas. (...) La política no para mientras estamos de permiso, piense en lo que yo viví en los dos permisos de maternidad", ha subrayado en una entrevista en RNE que recoge Efe. La titular de Igualdad considera "muy triste" que la situación de diferencias en el seno de Adelante Andalucía no haya frenado cuando Teresa Rodríguez estaba de permiso.

Preguntada por la opción de haber esperado a que Rodríguez se incorporara tras el permiso para solicitar su expulsión, Montero ha explicado que las dos partes "no han visto posibilidad de desescalar el conflicto mientras Teresa estaba asumiendo su permiso de maternidad". "Esto es algo que como bien sabe y reivindica Teresa forma parte de la autonomía de las organizaciones, tanto de Unidas Podemos como del espacio que ha creado Teresa en el ámbito andaluz, que son ellas las que toman esas decisiones", ha sostenido Montero. "Me remito a lo que digan las compañeras de Unidas Podemos en Andalucía porque es el ámbito en el que se han tomado las decisiones", ha añadido.

Las investigaciones contra UP quedarán en nada

En cuanto a la investigación sobre presunta financiación irregular de la formación morada, Montero ha recalcado que la pieza sobre la caja b de Podemos se ha archivado y garantiza que no existen "anomalías", por lo que se archivará al igual de decenas de querellas presentadas contra la formación. Además, ha lamentado que se haya utilizado este asunto por la derecha y extrema derecha para lanzar un mensaje "antipolítico y antidemocrático" de que todos los partidos son iguales.

Finalmente, ha asegurado que es "bastante evidente" que la petición de investigación contra el vicepresidente segundo en el marco de la 'pieza Dina' también quedará en nada porque ya hay "señales muy contundentes" sobre ello, como el dictamen de Fiscalía Anticorrupción.