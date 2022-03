La justicia descarta citar a Ghali por el pasaporte que presentó en el Hospital.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza ha rechazado citar a declarar en calidad de investigado al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para preguntarle por el pasaporte que aportó al Hospital San Pedro de Logroño, que según las pesquisas no coincidía con sus datos. En una providencia de 4 de marzo, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez Rafael Lasala ha considerado no ha lugar la petición de imputar a Ghali por un presunto delito de falsedad "al no haber indicio en esta causa de que fuera él quien hizo uso del documento personal falso expedido en beneficio suyo con nombre figurado".

Dicho pasaporte fue expedido por Argelia el mismo 18 de abril que Ghali aterrizó en la Base Aérea de Zaragoza, según la documentación a la que tuvo acceso esta agencia. En el documento figuraba el nombre de Mohamed Benbatouche, pese a que días antes las autoridades argelinas contactaron con la entonces ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya --investigada en la causa-- para avisar a España de que quien aterrizaría en Zaragoza sería Ghali, según consta en la declaración a la que accedió Europa Press.

Una de las acusaciones consideró pertinente que se investigara al político saharaui por un delito de falsedad al haberse identificado en el hospital con un documento de identidad que recogía un nombre que no era el suyo. La petición se enmarcaba en la investigación que se sigue en el juzgado sobre la entrada en España del líder del Frente Polisario, toda vez que ingresó al país la noche del 18 de abril de 2021 sin pasar por controles de frontera ni de documentación. En el marco de la providencia, el instructor también ha desestimado la petición de llamar de nuevo a declarar al exjefe de gabinete del Ministerio de Exteriores Camilo Villarino -quien ya compareció como investigado-- y la jefa de gabinete del Ministerio Interior Susana Crisóstomo -quien declaró como testigo--.