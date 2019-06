Francia retendrá a 'Josu Ternera' hasta que se le notifique la euroorden española

La Policía francesa ha detenido este miércoles al histórico dirigente de ETA 'Josu Ternera' en virtud de la orden dictada desde la Audiencia Nacional de Madrid por la que se solicita su vuelta a España, tras 17 años en la clandestinidad, para su enjuiciamiento por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987 y que se saldó con la muerte de 11 personas. El hecho se ha producido horas después de que le permitieran salir en libertad en la mañana de este mismo miércoles.

La euroorden emitida por España se le notificará en un plazo máximo de 48 horas, después de las cuales comparecerá ante la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París, que decidirá si vuelve a prisión o queda en libertad. A partir de ese momento debería iniciarse la tramitación habitual en dicha sala de instrucción, un procedimiento que suele prolongarse durante meses e incluso más de un año si luego se recurre al Supremo.

El etarra fue trasladado en la tarde del miércoles desde la prisión de la Santé de París, donde había estado ingresado desde el 17 de mayo, un día después de su arresto en una localidad de los Alpes franceses, hasta la Dirección General de la Seguridad Interior (DGSI) de la policía en Levallois Perret, a las afueras de la capital.

Sus hijos Egoitz e Irati esperaban a las puertas de la prisión una salida que no se produjo, después de haber asistido por la mañana a una audiencia ante el Tribunal de Apelación de París que accedió a su demanda de levantar la orden de encarcelamiento. Las tres jueces les habían comunicado la decisión de poner en libertad al etarra que al ser capturado hace poco más de dos meses en la localidad de Sallanches llevaba casi 17 años desaparecido. Según sus abogados, la inicial liberación no se justificó por su estado de salud, ya que Urrutikoetxe, de 68 años, debe ser operado de la próstata. El motivo fue que habían quedado convencidas por las garantías de que no iba a eludir la acción de la justicia.

En Francia, 'Josu Ternera' tiene pendiente dos juicios porque ha pedido que se repitan los dos en los que fue condenado en rebeldía, uno a siete años de cárcel en diciembre de 2010 y otro a ocho años en junio de 2017. Cuestión que será abordada en una audiencia del Tribunal Correccional de París el próximo 28 de junio, aunque con total seguridad el examen del fondo se pospondrá al menos hasta después del verano.