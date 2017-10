Los outlets ya acaparan el 15% de las ventas del sector textil

¿Quién dijo que comprar la ropa en un outlet no es glamouroso? Aunque pasaron unos años a la deriva, la mejora económica ha impulsado de nuevo la compra en outlets, centros comerciales donde las marcas venden ropa de temporadas anteriores a precios más rebajados. La prueba es que Viladecans The Style Outlet ha recibido 2,6 millones de visitantes en su primer año.



Durante mucho tiempo, la compra de ropa y complementos en outlets no estaba bien visto y no se consideraba nada elegante o glamouroso. Si bien esta opción cada vez gana más adeptos, después de que la crisis les tocara más de lo que esperaban. Porque las personas de mayor poder adquisitivo, a las que la crisis no afectó, no compran en estos espacios, sino que su público objetivo es de clase media o media/alta, que sí sufrieron las consecuencias de la crisis.



Si bien la recuperación económica les ha vuelto a impulsar de nuevo, convirtiéndoles en una opción perfecta para encontrar ropa de marcas de primera línea con una rebaja considerable. La prueba está en Viladecans The Style Outlet, un centro que abrió sus puertas hace justo un año, el 27 de octubre, siendo el primero en el área metropolitana de Barcelona.



Este centro -donde marcas como como Adolfo Domínguez, Pedro del Hierro, Gas, Desigual, Etxart & Panno o Guess conviven con otras como Adidas, Nike, Le Coq Sportif, Timberland, Mustang, L’Oreal o The Body Shop- recibió el pasado año 2,6 millones de visitantes, de los que el 10% proceden del turismo internacional, principalmente de Rusia, los países de Latinoamérica, Francia, Alemania y Reino Unido.



Desde que se inauguró, ha generado 600 puestos de empleo directos, de los que la mitad proceden de la localidad en la que se encuentra, Viladecans, y de poblaciones cercanas. Además, el 20% de sus proveedores son locales, lo que refuerza su compromiso con la generación de actividad y empleo en el entorno en el que se ubica el centro. Algo muy valorado por el alcalde de este municipio, Carles Ruiz - que se encuentra a solo 16 kilómetros de Barcelona y que tiene una población de 65.000 habitantes-, que durante la celebración de este aniversario ha reconocido que la llegada del outlet ha potenciado la llegada de visitantes que nunca antes habían estado en la localidad.



Así, en este primer año el outlet ya ha logrado ocupar el 80% de la superficie comercial y ha sumado 18 nuevas marcas a su oferta. De este modo, el fenómeno outlet se refuerza en nuestro país y ya copa el 15% del total de ventas del sector textil en España, según los datos de 2015 publicados por la patronal del sector, Acotex. En total, en nuestro país ya conviven 14 centros de este tipo que suman una superficie de venta de 273.000 metros cuadrados.



El objetivo de estos centros ahora es atraer al turista extranjero, cuyo gasto en compras fue de 2.000 millones de euros en 2016, un 2% que el año anterior, según datos del operador de Tax Free Global Blue. El ticket de compra medio por turista es de 500 euros, pero todavía está lejos de los 1.300 euros de media que registra Francia o los 1.000 euros de Italia, por lo que el objetivo es ofrecer una oferta de compra centrada en sus necesidades y deseos, algo que este tipo de outlets trabaja con asesoramiento personalizado y servicios como el envío de sus compras a sus países de origen.



The Style Outlets, la apuesta de Neinver por los outlets en España

The Style Outlets no es una empresa desconocida en nuestro país. Esta marca es una bajo las que el grupo Neinver, la compañía inmobiliaria focalizada en la gestión integral de todos sus proyectos, opera algunos de sus outlets en Europa. La otra es Factory y es mucho más conocida. En total, The Style Outlets suma 185.000 metros cuadrados, 800 tiendas y más de 400 marcas en sus nueve centros abiertos en España, Alemania, Francia e Italia. Los dos próximos mercados a conquistar son República Checa y los Países Bajos, como ya ha anunciado la compañía.



En España tiene cinco centros, que dan un total de 106.500 metros cuadrados de superficie comercial ubicados en Madrid (Getafe, Las Rozas y San Sebastián de los Reyes), el de Barcelona y un último en La Coruña. La oferta de estos outlets es similar a la de cualquier centro comercial, pues combinan tiendas de enseñas internacionales y nacionales, si bien añaden un plus, pues aseguran la experiencia de compra completa a los clientes, mediante servicios de asesoramiento o personal shopper. Los descuentos oscilan entre el 30% y el 80% durante todo el año. Además, el diseño de estos centros destaca por su sostenibilidad, ya que están dotados de sistemas que minimizan el consumo de luz y agua, algo esencial teniendo en cuenta que este tipo de infraestructuras son de las de mayor consumo energético.