Almeida salva los Presupuestos con el voto a favor de los ediles 'carmenistas'.

El Gobierno municipal de PP y Ciudadanos ha obtenido este lunes el visto bueno en la comisión extraordinaria de Hacienda de los cuatro ediles que componen el Grupo Mixto para aprobar el proyecto de Presupuestos para 2022. Así, los cuatro ediles carmenistas han dado el 'sí' al texto del proyecto de presupuesto aprobado en Junta de Gobierno. Salvo PP y Cs, el resto de grupos (Vox, PSOE, Más Madrid) han votado en contra del mismo.

No han prosperado las enmiendas parciales de los grupos (23 de Recupera Madrid, 207 de PSOE, 218 de Más Madrid y 16 de PP y Cs), que pese a ello serán debatidas en el próximo Pleno de Presupuestos. Esta comisión fue convocada inicialmente el pasado martes, 21 de diciembre, suspendida a minutos de comenzar, mientras continuaban las negociaciones entre el Grupo Mixto y el Gobierno municipal. Quedaba aplazada para el pasado jueves, 23 de diciembre y, de nuevo, se cambió la fecha.

Todo ello después de que Almeida y el líder de Vox en Cibeles, Javier Ortega Smith, oficiliazaran su ruptura. "Que le vaya bonito, con Vox no cuente", fue el mensaje con el que Ortega Smith dejó claro que no negociaría las cuentas públicas al acusar al regidor de "mentir" por "mantener Madrid Central". La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, afirmaba que "es importante el ejercicio de generosidad para buscar esos puntos de encuentro" y reiteró que el Gobierno "bajo ningún concepto va a hacer una reforma que conlleve una subida de impuestos". Ponía así el acento en la demanda del Mixto, subvencionar el IBI a los inmuebles en función de su valor patrimonial, no una reducción lineal.

En Recupera Madrid matizaban que las negociaciones presupuestarias no estaban rotas sino enquistadas, "con algún escollo" que "se puede salvar" siendo el escenario ideal para ellos prorrogar el presupuesto "un mes". "Seguimos con la mano tendida. Queremos unos presupuestos que salven esas subvenciones nominativas, que son para gente desfavorecida, para la violencia de género, para familias con dificultades. Queremos un presupuesto que salve esos fondos europeos, por lo que estamos abiertos a seguir negociando", trasladaba a la prensa la portavoz del Grupo Mixto, Marta Higueras.