Un 'pasaporte' para demostrar que no se puede contagiar. La Comunidad de Madrid ha decidido poner en marcha una Cartilla Covid-19, accesible desde la tarjeta sanitaria virtual, en la que se registre la situación sanitaria del usuario, si ha pasado el coronavirus o si se ha sometido a pruebas de detección con resultado negativo.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que esta Cartilla Covid-19 estaría disponible en septiembre y permitirá a los madrileños demostrar que pueden reintegrarse a la normalidad, tanto a nivel social como laboral. Según la dirigente popular, no se debe tratar a todos los ciudadanos de igual forma como consecuencia de la pandemia: "No es posible que las medidas que se adoptan afecten por igual a los que tienen anticuerpor o PCR y a los que pueden contagiar".

Ayuso, tras anunciar nuevas medidas para combatir la pandemia y prevenir nuevos rebrotes del coronavirus, recomendó al Ejecutivo central implantar esta Cartilla en todo el territorio y hacerla extensible a otros países.

La presidenta asegura que la Cartilla "no es una discriminación y hay que poner nombres y apellidos" a los madrileños que están afectados y a los que no. En palabras de Ayuso, si como consecuencia de la cartilla hay empresas que "discriminan", el objetivo de la Comunidad no es ese, "es proteger".

Ayuso ha asegurado que esta Cartilla Covid es un proyecto piloto que hay que desarrollar pero que, en su opinión, puede ayudar a quienes tienen anticuerpos o PCR negativos incorporarse a centros educativos, también en el extranjero, como a actividades de ocio. En la Cartilla se incorporarían las pruebas de detección realizadas para acreditar la salud del titular.