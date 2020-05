Génova expresa su apoyo a Díaz Ayuso y denuncia una "campaña de ataque" al PP.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha expresado este lunes su apoyo a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y ha criticado el "profundo odio" del Gobierno de Pedro Sánchez al Ejecutivo regional. Además, ha denunciado una "campaña tremenda de ataque" e "insultos" al Partido Popular en plena pandemia del Covid-19. En una rueda de prensa en la sede del PP por vía telemática, tras la reunión que Pablo Casado ha mantenido con sus grupos parlamentarios, García Egea ha acusado al Gobierno de dedicar "más tiempo a atacar" e "insultar" al PP que a combatir el virus y ha pedido a Pedro Sánchez que "no se equivoque de enemigo". "Esto no es una guerra política, sino sanitaria", ha enfatizado.

En este punto, ha denunciado la "campaña tremenda de ataque" al PP que han iniciado Sánchez y sus ministros "gastando más esfuerzo que el que han gastado para luchar contra el virus". A su entender, "separando y generando odio" no se conseguirá ayudar a los españoles en esta crisis.

"Rectificar su deriva contra Madrid"

El 'número dos' del PP ha solicitado al Ejecutivo que "rectifique su deriva" contra la Comunidad de Madrid" y "vuelva a la sensatez" porque "no beneficia a nadie". "El enemigo para el PP es el virus; el enemigo para el PSOE parece ser la Comunidad de Madrid", ha declarado. García Egea ha indicado que cuando acabe la crisis tendrán "muchas imágenes simbólicas": la de Ayuso será "la del éxito en su gestión" con iniciativas como el hospital de Ifema mientras que la de Sánchez y Pablo Iglesias "será la foto del 8M y su posterior gestión de forma incompetente".

"Mientras todos buscamos salvar vidas y empleos, Sánchez busca salvar su carrera política. Le importan sólo los picos y curvas de las encuestas", ha manifestado García Egea, que ha recalcado que al presidente del Gobierno "solo le preocupa la propaganda".

Publicar informes para "acabar con los rumores"

El secretario general de los 'populares' se ha preguntado "por qué no se conocen los criterios que el Gobierno ha utilizado para que Madrid no pase de fase" ni cuáles han sido los expertos que han avalado esa decisión. "Mientras Pedro Sánchez no aclare quienes y en base a qué han tomado las decisiones de su Gobierno, toda España creerá que sus decisiones se basan en su profundo odio a la Comunidad de Madrid, en su profundo sectarismo con respecto a la toma de decisiones durante esta pandemia", ha resaltado.

En este sentido, ha subrayado que, "si quiere acabar con los rumores que cada vez son más fuertes en la sociedad española de que está negociando con la salud de los españoles para proteger la salud de su Gobierno", "lo único que tiene que hacer es publicar los informes y los nombres de los expertos en los que se ha basado para su toma de decisiones",

"Una mentira más de Ábalos"

Después de que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, haya acusado a Ayuso de convocar manifestaciones "sin ninguna distancia social" para "tratar de derrocar" al Gobierno, García Egea ha afirmado que "es una mentira más del propio ministro". "Isabel Díaz Ayuso lo único que hace es repartir mascarillas mientras ellos reparten insultos a los Gobiernos del PP", ha señalado, para señalar que esos son los "dos modelos" que en este momento están encima de la mesa.

El 'número dos' del PP ha solicitado a Ábalos "que no mienta" y ha añadido que la sociedad española "se ha olvidado ya de la sala vip de Barajas", en alusión al encuentro que mantuvo a finales de enero con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. "Que no insista en recordarnos que suele confundir la verdad con el relato que suele dibujar el Gobierno", ha aseverado.