Ayuso: "Pedí explicaciones a Sánchez y pasó al presidente de Castilla y León"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vivió un agrio fin de semana tras la negativa del Gobierno a permitir que la CCAA avance a la Fase 1 de la desescalada de la crisis por el coronavirus. En su momento, la política criticó que Sánchez ha tratado a la Sanidad madrileña como si fuera de "Tercer Mundo" y que "nos tienen rehenes y lo que está habiendo es un recorte de libertades". Pero, nada parece frenar su impulso. Ayuso ha asegurado este lunes que "vamos a pedir pasar de fase esta misma semana".

La política ha lamentado que "las fases ni siquiera están bien diseñadas. No se entiende que los centros comerciales estén cerrados hasta la Fase 2, porque son los que mejor garantizan la distancia. Pero, una vez que el Gobierno, con su mando único, decide esto debemos cumplir. Pero, la Sanidad de Madrid es una de las mejores del mundo. No se entiende nada. Los requisitos de los informes van cambiando. Si yo pensara que voy a poner en peligro a la gente en Madrid no pediría el cambio. Más de 1.000 familias se van al paro todos los días por unas decisiones que no sé quién está tomando".

La presidenta madrileña ha sido especialmente crítica hacia el hecho de que el Gobierno no ha publicado los informes que explican por qué algunas autonomías han avanzado en el proceso de desconfinamiento y otras no; y que todavía no se sepa quiénes son los expertos que toman las decisiones. La presidenta ha criticado las decisiones "arbitrarias e improvisadas" que se están tomando respecto a la autonomía y ha rechazado que intenten dar "lecciones de Sanidad" mientras les quieren situar como "un Gobierno insensato" que pone en peligro a los suyos.

En este sentido, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, exigió este domingo a Pedro Sánchez que se hagan públicos los informes que avalan que otras comunidades autónomas pueden pasar a la fase 1 de la desescalada y que comunique quién ha tomado la decisión de que Madrid aún no esta preparada, unas peticiones que, según la mandataria, no han sido respondidas.

"Los ciudadanos lo que quieren es salir a ganarse el sueldo y ser libre". La presidente de la CCAA ha declarado que su entidad ha "desmontado punto por punto" los argumentos del Ministerio para dar luz verde a Madrid para avanzar en el camino a la 'nueva normalidad'. También ha achacado parte de su estancamiento al hecho de que el Gobierno "tiene un mando único, pero si necesitas recursos te los tienes que procurar tú. Cada paso que quiero dar se bloquea por una decisión que viene de arriba".

Ábalos contesta

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid de "convocar manifestaciones en la calle sin ninguna distancia social" no con el objetivo de "reivindicar o protestar", sino con "un solo propósito: tumbar al Gobierno". En una entrevista en 'Los desayunos de TVE', recogida por Europa Press, el ministro ha instado a la presidenta regional a actuar como "un gobernante responsable". "Tiene que estar pensando en cómo mejorar las cosas y no cómo empeorarlas", ha aseverado.

En este sentido, Ábalos ha señalado que "insistir en abrir centros de atención primaria" para contar con un sistema preventivo y "garantizar recursos necesarios" por si hubiera un rebrote "es mucho más eficaz desde el punto de vista sanitario" que convocar a las personas a manifestarse. Este domingo, una multitud de personas protestaron en diferentes puntos del país contra la gestión del coronavirus por parte del Ejecutivo central y pidieron la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con cacerolas, carteles y gritos que expresaban malestar con la acción política frente a la crisis sanitaria.

En Madrid, la manifestación se repartió por varias ciudades y pueblos de la Comunidad. En este sentido, cerca de 200 personas protestaron frente a la sede del PSOE, en la calle Ferraz, lanzando gritos como 'Sánchez dimisión' o 'Sánchez a prisión' mientras estaban en movimiento para salvaguardar la distancia de seguridad.

"Es evidente que ese lenguaje y esas manifestaciones responden al lenguaje político. Cualquier persona en España que no tenga interés en una opción política sabe perfectamente cual es la situación de España y de Madrid, que se convirtió en el epicentro de la pandemia", ha sostenido Ábalos. El ministro se ha expresado así después de que el Partido Popular haya acusado al Ejecutivo de utilizar criterios políticos y no técnicos para denegar el pase a la fase 1 de Madrid, que es la única comunidad autónoma que permanece en su totalidad en fase 0.

"Si la situación en Madrid con lo que representó en número de contagios, fallecimientos, la presión que hubo sobre el sistema hospitalario no ha sido igual que al resto de España. Nadie entendería que el resto de España este también homologado a Madrid. Solo un criterio político podría entender eso: desde una perspectiva técnica, no", ha justificado. En esta línea, Ábalos ha recordado que la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso "ha recibido un informe detallado" en el que se valora el "esfuerzo y la gestión" del Ejecutivo regional pero que, "sin embargo", establecer indicadores sobre los que "cabe" guardar "prudencia".

El ministro ha puesto a la capital catalana, Barcelona, como ejemplo de región que no ha propuesto ningún "problema". "Ha estado proponiendo seguir en la fase en la que está", ha recordado, para después dejar claro que la intención del Ejecutivo es que Madrid pase de fase "lo antes posible". "Pero no hacerlo de forma irresponsable", ha zanjado.