Madrid tacha de propaganda la ayuda para el abono transporte: "Será del 7%"

El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha acusado al Gobierno de España de hacer "propaganda" con la subvención de los abonos de transporte público, ya que ha anunciado que sería del 30% y finalmente será de "cerca de un 7%". En un acto llevado a cabo este miércoles en la estación de Metro de Colonia Jardín, Pérez ha señalado que es una "falsedad completa" porque la subvención se va a aplicar "sobre la tarifa de usuario".

"Lo que va a pagar el Gobierno central realmente es cerca de un 7% y no un 30%", ha apuntado, en declaraciones a los periodistas. Está será una cuestión que se trate en la reunión de hoy del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. En este sentido, ha detallado que "en un abono de 100 euros la Comunidad estará pagando 80 euros --en el caso de los abonos Joven hasta 26 años con tarifa plana de 20 euros-- y el Gobierno central solo pagará 7 euros, no 30 euros". Así, ha remarcado que es "importante que la propaganda socialista y 'podemita' no confunda la realidad".

Para el consejero madrileño, "la realidad es que el Gobierno central no está comprometido con el transporte público, no está aportando las cuantías que debiera al transporte público, no está invirtiendo en la red de infraestructuras y además ahora se presenta como el subvencionador" cuando es "falso".

Pérez ha dado la "bienvenida" a esos siete euros pero ha lamentado que "no hubieran puesto el dinero que llevan más de seis años sin actualizar y por el que ya deben a la Comunidad más de 120 millones por no subvencionar adecuadamente el transporte público". En este punto, ha reconocido que no están para "renunciar a ninguna cuantía por insuficiente" que les parezca o por "propagandista y electoralista" que sea.

"El Gobierno de PSOE y Podemos que se dice defensor de lo público, que se presenta como el defensor del transporte público, tiene el transporte público abandonado. Ahora con una jugada de propaganda pretende presentarse como el gran impulsor y es absolutamente falso", ha manifestado, al tiempo que ha acusado al Ejecutivo central de "burlarse de los madrileños". Pérez ha criticado que "a última hora" traten de "improvisar medidas, sin la financiación debida y engañando a la gente".