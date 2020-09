Los vecinos de Vallecas han salido a la calle y han protestado frente a la sede de la Asamblea de Madrid contra las políticas "irresponsables de la segregación" aprobadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Al acto han acudido los concejales de Más Madrid en el Ayuntamiento Enrique Murgui y Paco Pérez, quienes han comparecido ante los medios para "exigir políticas públicas" que protejan los intereses de los vecinos "que han sido confinados de manera injusta e inútil".

Por su parte, los manifestantes han proclamado consignas en favor de la Sanidad pública y han sostenido pancartas en las que se podía leer 'Menos curas, más vacunas', 'más hospitales y menos militares' y han pedido la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así, Murgui ha considerado que las medidas "de segregación" aprobadas por la Comunidad de Madrid "no tienen base científica" y que sirven para "poner más dificultades a la vida ya de por sí dificil de los barrios más vulnerables de la ciudad".

"Estamos pare pedir más inversión publica en la Atención Primaria y en la Sanidad, para pedir rastreadores, y más inversión pública en la educación y mejora en el transporte público. Es decir, para pedir medidas y políticas públicas que realmente nos protejan y no nos segreguen", ha concluido.

Por su parte, Pérez ha apuntado que los vecinos de Vallecas se sienten "discriminados" debido a "confinamientos selectivos que son inútiles e ineficaces" y ha exigido medidas y en caso de que no se produzcan ha considerado que el Gobierno nacional debería "intervenir la Comunidad de Madrid". "No puede ser que en un distrito donde sólo el 10% de los trabajadores trabajan aquí, en Vallecas, que lo confinen, no sirve absolutamente para nada. Además nos sentimos abandonados por las instituciones", ha zanjado Pérez.

Además de en Vallecas, las concentraciones se han sucedido en otros cinco puntos de la capital madrileña para pedir la dimisión de la presidenta Isabel Díaz Ayuso por las medidas para hacer frente a la pandemia. Los convocantes han sido CCOO, la FRAVM, Izquierda Unida, Más Madrid, Podemos, PSOE-M y UGT Madrid, que han acordado celebrar actos de protesta descentralizados en diferentes puntos, en concreto en plaza de Quintana, plaza de Legazpi, plaza de Marqués de Vadillo, Puente de Vallecas, Cibeles y en la Puerta del Sol.