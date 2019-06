Mensajes jóvenes contra la violencia de género con el hashtag #Nosdueleatodos

Por quinto año, la Fundación Mutua Madrileña ha entregado los premios de su Concurso Nacional en Centros de Enseñanza y Universidades por la Igualdad y contra la Violencia de Género bajo el hashtag #Nosdueleatodos. Su objetivo es sensibilizar a los más jóvenes para prevenir y evitar conductas de maltrato y violencia. Este año han registrado una cifra de participación record, con 840 propuestas procedentes de más de 600 centros de enseñanzas medias y superiores.

Tres mensajes de los jóvenes para concienciar sobre la violencia de género. Primero: un caso de violencia machista nos afecta a todos, y tenemos que actuar. Segundo: las víctimas no están solas. Tercero: no callarse nunca. Estos tres mensajes resumen el contenido de los videos ganadores en el V Concurso Nacional en Centros de Enseñanza y Universidades por la Igualdad y contra la Violencia de Género, #Nosdueleatodos, que concede la Fundación Mutua Madrileña.

Actitudes y comportamientos machistas y violentos han impulsado a los autores de las 840 propuestas a participar en el concurso en el que se han galardonado siete trabajos. En síntesis, los mensajes premiados este año a través de los videos presentados en el concurso #Nosdueleatodos, podrían sintetizarse así:

Algo que no debería pasar

El catalán Xavi Ocaña (32), la coreana de Seúl Hanna Choi (26) y la gallega Catarina Barcala (23), son los autores del video ganador Los sonidos del maltrato, de 47 intensos segundos.

Se conocieron en México, en la Miami Ad School, la escuela de creatividad publicitaria más premiada del mundo, con sedes en más de quince capitales de distintos países. Y Cata, como la conocen sus amistades, estuvo avispada. “Siempre estamos buscando nuevos retos que nos pongan a prueba como creativos y supongan un desafío. Cata encontró este concurso online, nos lo propuso y no dudamos ni un segundo en participar. La violencia de género es un problema especialmente grave en España. Este concurso nos ofrecía la oportunidad de contribuir a esa lucha. Era algo a lo que no podíamos negarnos”, explica Xavi Ocaña.

Y se pusieron en marcha. En primer lugar, la intención, rebelarse contra esta lacra. Su objetivo era “denunciar la normalidad con la que a veces gestionamos problemáticas sociales tan graves como ésta. La violencia de género pasa, sí, pero no debería pasar. Si presenciamos un episodio de violencia de género no podemos asumirlo como que son cosas que pasan. Tenemos la responsabilidad moral y social de hacer algo al respecto”.

En cuanto a la idea del video, ¿qué cosa más normal que un patio de vecinos?: donde se oye el levantar de las mañanas, jugar a los niños o las conversaciones sobre las incidencias cotidianas, amores y desamores. Y “los gritos, los golpes y esos precisos llantos” no son los sonidos del hogar, como señala el video de Xavi, Hanna y Catarina. Son “los sonidos del maltrato”, un “asunto nuestro porque todos formamos parte de la misma comunidad, de la misma sociedad”. Como señalan en otro momento los jóvenes creativos premiados: “Todos somos y tenemos vecinos, y dado que la mayoría de episodios de violencia de género tienen lugar en el hogar, creímos que era importante hablarles directamente a ellos, a los vecinos, que entendieran que tienen un papel clave en esta lucha”.

El mensaje de luz de dos alicantinas

Iris Valdés (16) y Yaiza Montoro (17) son dos chicas alicantinas a las que une el bachillerato científico que cursan en el IES Figueras Pacheco, una gran pasión por la música, y desde hace unos meses, el video Tú, con el que se presentaron al concurso #Nosdueleatodos, de la Fundación Mutua Madrileña.

Como los autores de Los sonidos del maltrato, se enteraron del concurso a través de las redes sociales, y consideran, a pesar de su juventud, que “la temática es un tema de actualidad que nos afecta directamente”. Con sencillez, comentan cómo se gestó su video Tú: “Iris compuso la canción y a partir de ella creamos el guión siendo Yaiza quien realizó el vídeo como camarógrafa e Iris como intérprete”, explican.

Detrás de la composición, había años de trabajo. “Desde pequeña”, cuenta Iris, “he tenido una gran pasión por la música. Estudié en el conservatorio Guitarrista José Tomás con la especialidad de violín el grado Elemental. Pertenecí a la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante, bajo la dirección de Francisco Maestre, quien fue mi maestro de violín durante toda mi etapa en el conservatorio. Actualmente estudio composición de manera autodidacta”.

Lo de Yaiza y la música tiene otra vertiente, que ha cuajado en un conjunto. “En mi tiempo libre me gusta escuchar música, leer y tocar la guitarra; además, toco en una banda llamada Chaos. También me gusta mucho la fotografía y todo lo relacionado con los audiovisuales y la tecnología. En el futuro me gustaría estudiar ingeniería de sonido e imagen en telecomunicaciones en la Universidad de Alicante”.

El mensaje de Iris y Yaiza es claro: “que sepan que no están solas”. Lo explican de este modo: “Con el trabajo queríamos transmitir el sencillo mensaje de que todo ser humano tiene derecho a mantener su luz interior, sus propios colores, pudiendo así ejercer sin temor su derecho a la libertad sobre sí mismo. Además, tiene objetivo principal el hecho de animar a las víctimas de violencia de género a denunciar, mandándoles un fuerte mensaje de apoyo por el cual sepan que no están solas”.

Desde Sevilla, medidas integrales

“Nosotras creemos que, desgraciadamente, la violencia de genero está presente en todos los ámbitos culturales (familiar, laboral, escolar…). Por eso, se debería tomar alguna medida que fuese integral, que valiese para todos los ámbitos”, afirman Sara Bech y Miriam García Sollo, quienes con 14 años son autoras del video más visto en redes sociales, Romper el silencio.

Ambas son sevillanas y acaban de terminar 2º ESO. Son las más jóvenes entre los primeros premios del concurso #Nosdueleatodos, de la Fundación Mutua Madrileña, y aportan una madurez sorprendente.

“El mensaje que pretendíamos transmitir en el vídeo es, sobre todo, saber identificar cuando en la relación aparecen situaciones violentas o machistas. En esos casos destacamos la importancia de no callarte nunca ante ello, ya que habitualmente este tipo de actitudes se consienten o se silencian por multitud de factores, sociales, económicos psicológicos. Así se decantó nuestro lema ’Romper el Silencio’”.

Las niñas sevillanas cuentan que la primera escena del vídeo se rodó en una valla repleta de candados “que rodea la basílica de Montmartre, en París, lugar impregnado de una gran retórica de romanticismo coincidiendo con un viaje de Sara. Lo que continuaba eran margaritas grabadas en un campo repleto de estas, continuando con la simbología del amor y desamor”. El resto se grabó en casa de Miriam y para ello se necesitaron, sobre todo, margaritas y objetos que siempre se asemejan a la violencia.

A su juicio, “que exista violencia por parte de tu pareja, o de tu entorno familiar o social, ya sea física o psicológica, permite que las mujeres sean continuamente discriminadas y en el peor de los casos maltratadas”.

En lo que va de 2019, han sido asesinadas 26 mujeres víctimas de violencia machista. Y ya son 1.000 las que han perdido la vida desde que comenzaron a computarse los atentados por violencia de género en 2003. ¿No es cada uno de estos crímenes un argumento implacable para oponerse por todos los medios legales a la violencia machista?