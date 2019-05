Monedero llama "mata-alcadesas" a Errejón en su análisis político del 26-M

Nada más conocerse el resultado de las pasadas elecciones del 26-M y ver como el Partido Popular recuperaba el gobierno en el Ayuntamiento y Comunidad de Madrid Juan Carlos Monedero tardó muy poco en arremeter contra Íñigo Erregon. En un tuit le preguntó si había merecido la pena su traición. Pero la guerra no quedó ahí. Ya en su programa 'En la Frontera' llamó "mataalcaldesas" al candidato de Más Madrid por lograr Carmena deje la política, los populares vuelvan a la capital de España y el PSOE coja aire en España.

Durante su análisis el día después de la noche electoral empezó hablando del vuelco que supone que Manuela Carmena no haya conseguido los votos suficientes para poder gobernar si la alianza de PP, Cs y Vox se lo impide. "Ayer no fue el mejor de los días de los últimos cuatro años", califica. Empieza su exposición con un vídeo de Sánchez diciendo que no hay que dejar en manos de la ultraderecha española la estabilidad de los gobiernos municipales y autonómicos es hora de levantar el cordón sanitario al PSOE. El resto de exposición está cargada de dardos hacia su excompañero Errejón.

"¿Quien ganó realmente las elecciones?" se pregunta. "Las clases humildes madrileñas no", se reponde. " Errejón ha pasado de dejar una fuerza con cinco millones de votos para irse a una fuerza regional que no está ni en el gobierno", continúa. "Su espantada de Podemos para presentarse bajo estas siglas a la Comunidad de Madrid ha generado como resultado la subida del PSOE en el conjunto del Estado y la recuperación de Madrid para la derecha".

A continuación se pregunta para qué ha dado Errejón ese viaje, se cuestiona quien ha manejado los hilos para dar ese resultado: "Ha logrado golpear a Podemos con su espantada y de paso ha ejecutado a Manuela Carmena. De esas dos fotos solo queda él". Y no duda es llamar "mata-alcadesas" a Errejón, que "ha logrado dos cosas: su propio partido después de perder en Vista Alegre y regala Madrid a la extrema derecha y en el Estado recupera al PSOE. Muy bien", finaliza.

Ya antes de su análisis de la jornada electoral durante su monólogo, sin mencionar a Errejón, habló de que "si hay algo que siempre ha pagado muy caro al izquierda ha sido la división".

Y enumera muchos caminos que acaban en esa división: magnificando errores de los líderes de izquierdas, quebrando al líder generando dudas entre la militancia, hacer partidos que parecen antisistemas pero que nace en las entrañas del sistema, convenciendo al número dos para que traicione al número uno...