La familia del profesor pide ayuda: "La versión de David no la podemos tener"

Los familiares de David Carragal solo piensan ahora en el último adiós a de este joven de 33 años que falleció en el hospital después de recibir una fuerte paliza en el barrio de La Florida (Oviedo). Siguen pidiendo la colaboración ciudadana para esclarecer lo que sucedió la noche del pasado lunes a las 04:30 horas. David regresaba de las fiestas de la localidad junto a dos amigos, que iban unos pasos delante. Estaban pidiendo un taxi y de repente se dieron la vuelta tras escuchar un fuerte golpe.

Lo siguiente que describen es a tres jóvenes que previamente les habrían pedido tabaco golpeando en el suelo, ya inconsciente, a su amigo. Ellas son enfermeras y vieron que la situación era muy complicada. Esa es su versión. Porque la de los tres detenidos por este suceso aseguran que solo lanzaron una patada al aire y salieron corriendo. Este joven que amaba el deporte ingresó en el hospital con un traumatismo craneoencefálico. La familia pide más datos porque "la versión de David no la podemos tener". Y lo tiene claro: "cuando salga todo se conocerá la verdad".

La petición la hacen porque están convencidos de que alguien más tuvo que ver algo. Sucedió en una calle concurrida pese a la hora porque se estaban celebrando las fiestas de la localidad y esa noche había ido a tocar la orquesta Panorama. Piden a la ciudadanía que piensen si en algún momento se pudieron cruzar con estos tres jóvenes, ya detenidos, o escucharles algo "por muy insignificante que les parezca".

Según la versión de los tres detenidos, en ningún momento le piden tabaco y ellos solo lanzan una patada al aire "y nos vamos". Las diligencias apuntan a un homicidio y no se ve "ensañamiento". La calificación policial sobre los hechos es "delito contra las personas". Según el comisario de la Policía Nacional Juan Jesús Herranz Yubero.

La víctima y los presuntos agresores no se conocían, por lo que ha sido un "encuentro casual". Ha dicho que fue "agredido" y no "apaleado", un concepto que cree "indeterminado" y que "da la sensación que fue una paliza y un ensañamiento, y no". Además, ha aprovechado para lamentar el fallecimiento: "Lo que toca ahora es acompañar a la familia, sensibilizar y tratar de concienciar a la gente para que no pasen estas cosas en el futuro". "La parte principal de nuestro trabajo ya lo hemos hecho", ha comentado, haciendo un llamamiento a la ciudadanía por si hay algún otro testimonio directo o grabaciones que se aporten.

Sobre las diferentes versiones sobre los hechos y el posible móvil, el comisario ha reconocido que hay "discrepancias" entre testimonios y detenidos. Mientras que hay testigos que apuntan a varios golpes, la defensa de los detenidos sostiene que uno de ellos le lanzó una patada y no saben si llegó a alcanzarle ni si cayó al suelo porque se fueron corriendo. "Siempre que hay dos partes no dicen todos lo mismo", ha apuntado el comisario, explicando que no existe un móvil claro y que "muchas veces está en la mente".

La policía tenía identificados a los autores

Sin querer profundizar en detalles sobre el procedimiento, sí ha indicado que la policía tenía "identificados" a los presuntos autores y, "no obstante, ellos se personaron en la comisaría con presencia de su letrado". Herranz ha comparecido junto al inspector y jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), Marcos González Quesada, quien ha concretado que el sábado centraron la investigación en estas tres personas y el lunes por la mañana se practicaron una serie de diligencias para identificarlos.

"Ese mismo día a última hora de la tarde ellos se personan en comisaría en compañía de un abogado. Sabedores de que se les estaba buscando se presentaron y en ese momento se les detiene como presuntos autores del homicidio de David", ha dicho González, añadiendo que los jóvenes "reconocieron los hechos".

Sobre la implicación de cada uno de los detenidos en la agresión, el inspector se ha remitido al informe forense, que será el que determine "la causa de la muerte y las lesiones que se produjo en la víctima".