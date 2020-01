Los obispos proponen un curso de dos a tres años para novios antes de casarse 

La Conferencia Episcopal Española ha propuesto un curso de 2 a 3 años para formar a los novios de cara al matrimonio, porque consideran que las 20 horas de los cursillos prematrimoniales no son suficientes y para evitar las rupturas pues, según indican, "a los 5 años, se han roto el 40% de los matrimonios".

"Cuando era párroco, les preguntaba a los novios: ¿Por qué estáis en el cursillo prematrimonial? Alguno decía: 'Es que si no, no nos dan un papel y no nos podemos casar'. Yo decía: 'Falso. Estáis aquí porque según las estadísticas, a los 5 años se han roto el 40% matrimonios y a los 15 años, el 60%, y venimos a prepararnos para evitar eso", ha expuesto el obispo de Bilbao y presidente de la subcomisión para la familia y la defensa de la vida de la CEE, Mario Iceta, este jueves 9 de enero en una rueda de prensa en Madrid y recoge Europa Press.

Además, ha insistido en que las 20 horas que suele durar un cursillo prematrimonial no son suficientes. "Una formación matrimonial no se puede hacer en 20 horas. Para ser sacerdote hacen falta 7 años de seminario y para ser esposo, esposa, padre madre, ¿20 horas?", se ha preguntado.

Un curso no obligatorio con 12 temas

Este itinerario, titulado 'Juntos en camino, +Q2' y elaborado por una docena de matrimonios, se compone de 12 temas en los que se abordan asuntos como: la sexualidad, las relaciones prematrimoniales, la fidelidad o la resolución de conflictos.

Este curso no es obligatorio como tal aunque cada diócesis podrá asumirlo y decidir cuál es la formación que exige a los novios para casarse, según ha puntualizado Iceta.