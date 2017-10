"El Estado no puede fallar": la operación para tomar el control en Cataluña

"Las fuerzas de seguridad no van a realizar una operación contra un grupo de delincuencia organizada, sino que es posible que tengan enfrente a miles de personas. Se habla desde la impaciencia de la falta de acción del Gobierno, pero la situación es extremadamente compleja. El Estado no puede permitirse fallar. Seguro que se están valorando todos los escenarios, pero ninguno de ellos es sencillo". Son palabras del presidente del CISDE (Campus internacional para la Seguridad y la Defensa), Carlos González de Escalada, ante la posibilidad de aplicar la ley de Seguridad Nacional o el art 155 y tener que asumir temporalmente las competencias de la Generalitat.



No solo eso. Más arduo va a resultar si llegado el caso, se debe detener al president de la Generalitat y a los sublevados en el supuesto de que declaren unilateralmente la independencia. "Es algo inédito de solución incierta porque la masa añade una dificultad añadida a todo el proceso. Y no solo eso. El president tiene su equipo de seguridad, tiene a los Mossos, ¿qué van a hacer? Estamos ante una operación de dificultad extrema", añade Escalada.



Lo que sí parece claro es que los militares intervendrán llegado el caso (ya lo hicieron cuando se militarizó el control aéreo con ZP). La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal ha dejado claro desde el Centro de Estudios Superiores de la Defensa que el artículo 8 de la Constitución deja en manos de las Fuerzas Armadas la misión de garantizar la soberanía e independencia de España.



Cospedal ha añadido que la Constitución y el ordenamiento jurídico son "nuestra enseña” y al mismo tiempo el fundamento de esos instrumentos y medios necesarios “para proteger nuestra nación". Ni una palabra de Cataluña, pero no hacía falta. Aviso a navegantes.



Las pautas de la operación



¿Cómo sería un operativo de este calibre? Fuentes expertas en Seguridad y Defensa que prefieren el anonimato confirman que "tanto la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil, como los GEO ya están en Cataluña". El operativo necesita a los mejores, y ellos junto a los GOES, Grupos Operativos Especiales de Seguridad están listos. Así como los militares y los Grupos de Acción Rápida (GAR) o UAR (Unidad de Acción Rural)



Los primeros, en declaraciones a lainformación.com se han limitado a señalar que en estas circunstancias la información sobre su cuerpo está restringida y en manos de Interior. Ni siquiera pueden hablar de sus chalecos... Es la pauta generalizada. Prudencia y discreción. Es la misma respuesta recibida por parte del CNI, Defensa, think tank especializados... Silencio.



"Lo más importante a la hora de desplegar los medios, incluidos los militares, es defender los emplazamientos estratégicos, aeropuertos, autopistas, centrales nucleares y eléctricas, medios de comunicación del Estado... con la idea de garantizar el libre movimiento de la población, la seguridad y el funcionamiento de todo. Obviamente se ocuparían las sedes oficiales, incluida la Generalitat. En cada punto estratégico", señalan las fuentes consultadas. Habría un mínimo de 12 hombres que integrarían cada uno de los comandos operativos en cada emplazamiento. Más, si fuera necesario. Ahí está el aeropuerto militar de Reus.



¿Y cómo sería la operación? "Los objetivos serían más vulnerables por la noche o tarde noche con visibilidad más reducida, y en movimiento, por ejemplo, camino de sus casas o del trabajo. Ese sería el momento perfecto y más seguro si al final hay que detener a alguien. Las mismas fuentes señalan que "los independentistas tienen estudiado todos los movimientos (lo demostraron el 1-0), por lo que lo más inteligente por su parte, si quieren llevar el operativo al extremo, sería quedarse en la Generalitat y protegerse allí con mucha gente".



"Hay que tener en cuenta que las detenciones de todos los implicados se deberían realizar a la vez, con no más de cinco minutos de diferencia. Obviamente se usarían inhibidores y se contemplaría la posibilidad de hostilidades por la otra parte, lo que incrementaría una dificultad ya de por sí muy alta". Suena tremendista, pero en estas operaciones, también se hace una previsión de bajas.



"Entrar por tierra dificultaría en exceso la operación, por lo que no es descartable optar por el aire. Porque no solo habría que detener a la persona, sino también trasladarla y sacarla de Barcelona. Y eso es más fácil por aire". Parece una película de ficción, pero puede ser real "y muy dramático, porque hay que tener en cuenta que la población no evalúa los riesgos, no sabe realmente lo que se puede encontrar si acude a proteger a unas personas si estos han consumado la sedición".