El padre del niño secuestrado: "Mi hijo vivía encerrado como en la cárcel"

En una entrevista en Antena 3, Marcos ha asegurado que, al encontrase con su hijo, él le reconoció pero se encontraba en shock. Llevaba desde el 19 de noviembre de 2011 sin verlo y desconocía las condiciones en las que vivía, "si llego a saber todo esto antes yo creo que me pego un tiro y me suicidio. Yo me muero", ha indicado.

El padre del menor que permanecía secuestrado por su madre en condiciones insalubres, Rafael Marcos, llevaba sin verlo desde 2011. Tras reencontrarse con él, se ha pronunciado para explicar cómo se encuentra el pequeño y la situación en la que se encontraba. "Me he enterado que salía al ocaso a la calle y el resto vivía encerrado como si estuviera en la cárcel". Además, ha revelado que dejó de ver a su hijo después de que la madre le acusara de abusar de él.

Este lunes la Policía Nacional liberó al menor de 11 años que se encontraba sin escolarizar y sin contacto con el exterior en una vivienda de Tarancón y detuvo a la madre que se encontraba fugada de la Justicia por un presunto delito de sustracción de menores. La detenida era María Sevilla, vinculada con la presidencia de la asociación Infancia Libre y que llegó a colaborar con Podemos.

Mira también Liberan en Lugo a una menor de 15 años retenida ilegalmente por su novio

Cuando la pareja se separó, Sevilla acusó al padre del niño, según ha dicho, de abusar de él. En el juicio por la custodia, sin embargo, como ha explicado, no utilizó este argumento para que el padre no viese al menor, sino que alegó que "ella tenía un trabajo como asesora de Podemos". "¿Quién va a dudar de alguien que crea una asociación para proteger a los niños? Pues en casa lo tenía", ha lamentado.

Niño burbuja

La finca donde fue encontrado el menor tiene 6.000 metros cuadrados y estaba en una urbanización despoblada y totalmente vallada, con medidas de seguridad que impedían comprobar lo que sucedía en su interior. Tras varias semanas de vigilancia los agentes comprobaron que un hombre, actual pareja de la detenida, abandonaba la parcela en algunas ocasiones y realizaba compras, pero no veían al menor.

Los agentes decidieron utilizar un dron para vigilar la finca y así vieron que en ocasiones ese hombre esperaba a la tarde o noche para sacar al menor a dar un breve paseo junto a su madre, tras comprobar siempre que no había nadie vigilándoles. Como consecuencia, el menor "es como un niño burbuja porque le dan mucho miedo todas las cosas", ha revelado su padre también en la entrevista.

Vinculación con Podemos

Tras el divorcio de la pareja, Sevilla separó al padre del hijo alegando que tenía trabajo, como asesora de Podemos, como asegura el propio Marcos. La Asociación Infancia Libre, de la que era presidenta, aparece vinculada en Internet a la web de la Unión Nacional de Asociaciones Familiares (UNEAF), pero desde esta organización han explicado a Europa Press que "desde hace años" no tienen contacto con la presidenta y que todas las comunicaciones vía email les han sido devueltas.

En este sentido, han indicado que no han podido dar de baja a la Asociación Infancia Libre a nivel estatutario, precisamente porque no ha habido acuse de recibo por parte de la ahora detenida, único contacto que tenían de esta organización.

La última vez que María Sevilla compareció en el Congreso de los Diputados fue el 14 de marzo de 2017 en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, a petición de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea, donde dio cuenta de varios casos de abusos sexuales de los "más de 170" registrados por su organización.