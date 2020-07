Los positivos vascos que voten podrían afrontar un delito contra salud pública

Los ciudadanos vascos positivos en Covid-19 con riesgo "infecto-contagioso" no podrán votar mañana en las elecciones autonómicas porque tienen restringida la movilidad y si lo hacen pueden incurrir en un delito contra la salud pública.

Así lo han confirmado este sábado en una rueda de prensa las consejeras de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, y de Salud, Nekane Murga, en la que han advertido que estas personas no pueden moverse de su domicilio por una enfermedad contagiosa. Si fueran a ejercer su derecho a voto, ha añadido, "estarían poniendo en riesgo la salud" de la ciudadanía y estarían cometiendo un delito. "Aquellas personas que se detecten que incumplen esa medida, son susceptibles de recibir el expediente correspondiente", ha apuntado.

Han detallado varios datos relacionados con los comicios de mañana en los que están llamados a las urnas 1.794.313 vascos, y se han referido a la situación de los ciudadanos con covid-19 activo, que han cifrado en "161" personas, no todas integrantes del censo electoral.

Estos contagiados no tienen limitado el derecho a voto, ha aclarado la consejera de Seguridad, pero sí limitada la movilidad por razones sanitarias, por lo que no pueden acudir a las urnas y si lo hacen "cometerían un delito" de salud pública.

Murga ha precisado que la confidencialidad les impide dar datos de estas personas a los miembros de la mesas electorales para que sepan que están enfermas, pero ha precisado que notificarán "claramente" a los infectados "para que conozcan de antemano la gravedad que supone para la salud publica saltarse" esta medida. "Están llamadas a la responsabilidad", ha asegurado. No obstante, el Gobierno Vasco no va a "pasar lista". La ley, ha reiterado, no contempla la posibilidad de posponer la materialización del voto para estas personas u otros enfermos.

Afectados pendientes de los resultados de las pruebas

Tampoco podrán votar quienes estén pendientes de conocer el resultado de una PCR pero Murga ha asegurado que las resultados de las pruebas que se están realizando hoy se comunicarán a los afectados en las próximas horas. Si dan positivo se tendrán que quedar en casa y si dan negativo podrán ejercer el sufragio.

Sí podrán acudir a las urnas los contactos estrechos de infectados pero con PCR negativa que están en aislamiento preventivo, aunque lo deberán hacer con medidas de extrema seguridad, preferentemente con el voto preparado en casa.

Para garantizar la distancia de seguridad entre las mesas por las medidas sanitarias por la covid-19 se ha incrementado en 42 el número de locales electorales, hasta llegar a 764. También se ha aumentado en 85 el número de mesas hasta las 2.678: 426 en Álava, 1.400 en Bizkaia y 852 en Gipuzkoa.

Esto supondrá que en comparación con anteriores citas electorales 2.678 ciudadanos más formarán parte de las mesas (un presidente y dos vocales por cada una) hasta alcanzar la cifra total de 8.034. Las elecciones costarán un 10% más que las de 2016, unos 600.000 euros más, por las medidas higiénicas y sanitarias.