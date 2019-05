"Fuimos pioneras en reclamar el IRPF de maternidad y Hacienda nos lo deniega"

Fueron las primeras en reclamar el IRPF de maternidad y, sin embargo, no tienen derecho a cobrarlo. Hacienda les deniega la devolución porque lo solicitaron antes de la sentencia del Tribunal Supremo que dejó exentas las prestaciones en octubre de 2018. "Es como si nos castigasen por haber tomado la iniciativa", lamenta una de las 200 madres afectadas por un embrollo burocrático que les ha dejado, de media, sin 2.000 euros a cada una. Se sienten discriminadas y exigen igualdad.

En verano de 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a una mujer que no incluyó la prestación de maternidad en su declaración de la renta por entender que estaba exenta de tributación. Aunque aquella sentencia no sentaba jurisprudencia, abrió la puerta a un aluvión de reclamaciones de madres que solicitaron desde todas las comunidades autónomas la revisión de sus declaraciones, en muchos casos, animadas por sindicatos y asociaciones de consumidores.

Estibaliz Giménez y Elixabete Fernández dieron el paso desde Álava. La Hacienda foral desestimó su solicitud porque entonces la norma en las tres diputaciones vascas establecía que la prestación de maternidad sí estaba sujeta a tributación. Desistieron de la farragosa y costosa vía contencioso-administrativa y lo dejaron estar. Hasta octubre de 2018, cuando el Tribunal Supremo dejó exentas las prestaciones. La Hacienda estatal asumió el criterio y las forales hicieron lo propio, a excepción de la navarra. Se anunció a bombo y platillo la devolución de lo tributado desde 2014, el último año no prescrito, y la extensión a las prestaciones de paternidad y a las de los empleados públicos.

Pero, ¿y las contribuyentes que habían reclamado antes? Esti y Eli se pusieron manos a la obra, pero se toparon con la letra pequeña del formulario y descubrieron que no tenían derecho a devolución alguna, porque sus solicitudes habían sido previamente desestimadas y las resoluciones eran firmes. "Nos habían animado a reclamar desde el sindicato Steilas y en ningún momento pensamos que podíamos perder ese derecho después por tener una resolución firme", lamentan estas profesoras de un instituto alavés.

Lo mismo le sucedió en Madrid a Carmen De Andrés. Ella reclamó en septiembre de 2017 y en abril de 2018 Hacienda denegó su solicitud. Seis meses después, tras la sentencia del TS, volvió a exigir el IRPF por la prestación que cobró en 2014. El pasado 17 de abril lo desestimaron, en estos términos: "Se acuerda no admitir a trámite la presente solicitud sin entrar a conocer los fundamentos alegados por el solicitante". En el escrito, que ha podido consultar La Información, la Agencia Tributaria argumenta que el contribuyente no puede volver a plantear una rectificación por el mismo motivo que ya fue rechazada y que ya existe un acto administrativo "firme, consentido e inatacable". Carmen tiene en trámite un recurso de reposición, aunque ha depositado en él escasas esperanzas, porque, según revela "muchos ya se están denegando".

El caso de Patricia Benaloy es muy similar, con la salvedad de que su hijo nació a finales de 2014 y, por ello, reclamó el IRPF de la prestación que percibió en dos ejercicios distintos. Lo hizo a principios del año pasado, desde Castellón, en base a la sentencia del TSJ de Madrid. "Me adelanté porque estaba informada por las noticias, leí bastante sobre el tema y sabía que cabía esa posibilidad", explica esta trabajadora de la Generalitat Valenciana. "Entonces pensé que no tenía nada que perder... pero ha resultado que sí", se lamenta al relatar que "ni siquiera han entrado a valorar mi solicitud, está directamente desestimada".

Silvia Martínez también se ha visto envuelta en un complejo embrollo administrativo en los últimos dos años. Desde La Rioja cuenta que, asesorada por el sindicato ANPE para profesores, en 2017 reclamó el IRPF de la prestación percibida por su hija mayor y la parte correspondiente a 2016 por la pequeña, que nació en octubre. En febrero de 2018 ambas le fueron denegadas y decidió no continuar con el proceso. Cuando en diciembre se abrió el procedimiento de reclamación oficial volvió a solicitarlo. "Me ingresaron la parte correspondiente a enero y febrero de 2017, pero se me denegó el resto", se queja Silvia, que también está a la espera de la resolución de un recurso de reposición.

Foto cedida por Patricia Benaloy, afectada por la devolución del IRPF de maternidad.

Esti, Eli, Carmen, Patricia y Silvia son solo algunas de las 200 madres que, hasta el momento, han unido sus causas en torno a la Asociación de Afectadas por el IRPF de Maternidad. "Nos han convertido en ciudadanos de segunda, nos han discriminado frente al resto de madres y padres que tuvieron hijos en los mismos años que nosotros y sí han recibido la devolución de este improcedente tributo", denuncian desde la asociación. Y añaden: "Se están vulnerando nuestros derechos fundamentales, a la igualdad, a la equidad y a la justicia".

¿Y ahora? Por la vía judicial

Desde el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha su secretario general José María Mollinedo recuerda que ya pidieron al Gobierno –ahora en funciones– una salida para este colectivo. Plantearon una solución excepcional similar a la que se ofreció a los emigrantes retornados, a quienes se les condonaron los intereses, recargos y sanciones que la AEAT les impuso, pudiendo incluso solicitar la devolución de los importes. "El Ministerio no lo aceptó en base a la constante de Hacienda sobre los recursos: pronunciamientos posteriores no revocan decisiones previas ya consolidadas por ser firmes", explica Mollinedo.

Según el portavoz de los técnicos, la única opción que tienen ahora estas madres (y también los padres afectados) pasa por la vía judicial, donde "existen posibilidades de que prosperen los recursos si se aplica la prevalencia del derecho fundamental a la igualdad por encima de la seguridad jurídica, tal y como recoge la Constitución Española". "Si hubiese voluntad política podrían revocar los actos firmes de aplicación de tributos en beneficio de los interesados por circunstancias sobrevenidas y la sentencia del Tribunal Supremo es una circunstancia extraordinariamente sobrevenida, zanjan las madres.