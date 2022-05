El PP insiste en deflactar el IRPF para compensar el bolsillo de los españoles

El Partido Popular, en su consejo de dirección, ha centrado parte del tiempo en abordar la situación económica de España después del jarro de agua fría lanzado desde el Banco de España en su último informe anual al Gobierno al plantear una subida del IVA para reducir el déficit después de la guerra. En este sentido, la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha vuelto a la hoja de ruta marcada por el nuevo líder Alberto Núñez Feijóo para insistir en la propuesta económica de "deflactar el IRPF de manera temporal para aquellas clases medias y en quien menos ingresos tienen para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y poder llegar a fin de mes". "Que lo estudie y analice porque seguimos dispuestos a apoyarlo", propone antes de tachar de graves los datos del BdE y asegurar que "cada día que Gobierna Pedro Sánchez nos endeuda a todos los españoles en 200 millones de euros".

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso vuelve a tender la mano tras asegurar hace unos días que Feijóo no encuentra "receptividad" en el jefe del Ejecutivo para llegar a acuerdos con el PP, señalando que "no se resignan" y seguirán planteando propuestas pese a este rechazo. "Hasta el momento desgraciadamente tenemos que decir que no hemos encontrado esa receptividad para poder abordar la toma de acuerdos y que se conviertan en realidades y soluciones para los españoles. Pero no significa que vayamos a resignarnos sino que seguiremos trabajando en ese sentido porque creemos que ese es el camino adecuado", ha declarado.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, estimaron que el coste de deflactar las escalas estatal y autonómica y los mínimos personales y familiares oscilaría entre los 4.600 y 5.000 millones de euros en las comunidades de régimen común. Después de que la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados lo rechazara, por segunda vez consecutiva, la proposición no de Ley que defiende el Partido Popular, Gestha remarcaba su apoyo a la medida, aunque pide complementarla con un aumento de la tributación de las personas con mayores rentas. De hecho, calculan que casi una quinta parte del coste de la deflactación sería aprovechada por el 5% de quienes más ganan, mientras que casi un tercio de los declarantes de renta no se verían afectados, y tampoco aquellos que no están obligados a declarar por la baja cuantía de sus ingresos.

Sobre el barómetro del CIS Gamarra ha asegura que mientras "cae la credibilidad" del Gobierno, "sube la del PP y ni el CIS puede ocultar la alternativa que supone Feijóo, cada día más" para los españoles. Según los datos conocidos este jueves, el PP continúa al alza en su nueva etapa con Alberto Núñez Feijóo como presidente y sube punto y medio, hasta llegar al el 28,7 por ciento en estimación de voto, a menos de dos puntos del PSOE.