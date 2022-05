Los productores ven la abstención de UP a la ley audiovisual una señal de apoyo. 

Los productores independientes afirman que lo que ha sucedido este jueves en el Congreso, la aprobación de la ley audiovisual gracias a las abstenciones de PP y UP y los votos afirmativos del PSOE, demuestra que sus reivindicaciones son justas y han anunciado que seguirán apostando por el diálogo. "Ahora la ley se va a ir al Senado. Queremos ver si se puede dialogar y si se puede salvar alguna cosa, y en caso de que no, nos iremos a Europa, a buscar su amparo", ha dicho en declaraciones a Efe Jordi B. Oliva, presidente de la Federació de Productors Audiovisuals (PROA), en nombre de la totalidad de asociaciones de productores independientes españoles.

"Seguimos apostando por el diálogo pero claramente el diálogo hoy ha sido rechazado con la votación. Lo que ha pasado hoy -ha dicho Oliva- es mucho más grave que lo que denunciamos en la rueda de prensa, porque se pone de manifiesto que PP y PSOE anteponen sus intereses partidistas a los intereses de España". Para los productores independientes, esa abstención de Unidas Podemos ha sido "la confirmación de que nuestras reivindicaciones son justas". "Desde el primer momento ciertos sectores de la política española nos han escuchado y, en el caso de Unidas Podemos, hemos encontrado un aliado que ha llegado hasta a presentar una enmienda transaccional, que, de haberse aprobado, la ley hubiese salido mucho mejor para nosotros", ha señalado.

Oliva ha recalcado que "hasta los socios de gobierno del PSOE la han vetado; hemos pasado a votar una ley que ha encontrado incluso el rechazo de Esquerra Republicana, que en su día votó que sí". "Y cómo serán de justas nuestras reivindicaciones -ha insistido Oliva- que hoy, en el Festival de Cine de Cannes, la película de Albert Serra se ha llevado siete u ocho minutos de ovación". "Es una película de un productor independiente: lo que estamos reivindicando es que pueda haber más películas como la de Serra, o 'Alcarrás', de Carla Simóm. Y no nos vale que vaya el ministro Iceta a sacarse la foto con Albert Serra, no nos vale. Esto no es diálogo", ha resumido.

El Partido Socialista ha rechazado este jueves la enmienda que propusieron Unidas Podemos, Bildu y Esquerra Republicana con un mínimo, pero significativo, cambio en su redacción, que hubiera supuesto una definición de productor independiente aceptada por una industria que habla de sentencia de muerte. La enmienda de los socios de Gobierno del PSOE venía a revertir la modificación técnica con la que los socialistas permiten a las televisiones, o a cualquier otro operador, producir contenidos dentro de la cuota obligatoria reservada hasta ahora a la producción independiente.

Con ese cambio de palabra, aparentemente inocuo (“dicho” por “un”), los productores se habrían dado por satisfechos al mantener en sus actuales términos la obligación legal que tienen las TV de invertir un 5% de sus ingresos en la producción independiente. Según las asociaciones que representan a todos los productores de España, el rechazo de esta enmienda impedirá la necesaria protección de la diversidad cultural y no garantizará la renovación generacional de creativos, técnicos y actores que plantea la directiva europea y que traspone esta ley, al convertir en productores independientes a los que, "por naturaleza, no lo son". La enmienda fue rechazada por 215 votos presentes en el hemiciclo más seis telemáticos que votaron no, más 51 abstenciones, por 69 síes presentes, más cuatro telemáticos.