Ferraz se vuelca con Sánchez para que sea reelegido como líder por aclamación

La reelección de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE está asegurada. El presidente del Gobierno es el único que ha presentado una precandidatura para mantener el liderazgo de su partido. Aun así, en Ferraz buscan asegurarse de que su repetición en el puesto de jefe de filas socialista sea lo más exitoso posible. La comisión gestora de la federación madrileña es una de las que está movilizándose para que el jefe del Ejecutivo logre el mayor número de avales posible que respalden su candidatura. Algo que están fomentando a través del envío a los afiliados de las papeletas diseñadas con el aval a Sánchez, como ha podido saber La Información. Un proceso con el que aquellos que tienen carné solo tienen que poner su nombre y apellidos y entregarlo en sus sedes para que surta efecto en el 40º Congreso socialista que se celebraré en octubre.

Los envíos de la documentación y la información a los afiliados se han llevado a cabo este lunes, como ha podido comprobar este diario. En ellos, se explica el procedimiento para que Sánchez haya acabado siendo el único precandidato. Por ejemplo, se destaca que ha sido el único que formalizó su intención de concurrir antes del 1 de septiembre, cuando expiraba el plazo. "Una vez proclamada la precandidatura, el plazo para la recogida y presentación de avales se inició el miércoles 1 de septiembre y finaliza el viernes 10 de septiembre, a las 12:00 horas", señala en su mensaje la comisión gestora de Madrid. Por lo que facilitan a los suyos que en los últimos cinco días de margen den su aval al que volverá a ser su líder.

En concreto, la federación madrileña remite a sus inscritos la papeleta que puede presentarse en soporte físico. En la misma, solo hay que rellenar los datos personales. Las referencias a Pedro Sánchez y el aval a su precandidatura ya aparecen en el documento. "Otorgo mi aval a la precandidatura de Pedro Sánchez Pérez-Castejón para concurrir como candidato/a al proceso de primarias para la elección de Secretario/a General de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE", señala el texto. Además, se recuerda que también existe un denominado Portal de la Militancia en el que se puede presentar el aval de manera electrónica.

Respaldo al 'número 3' de Moncloa

La comisión gestora del partido en la región madrileña también remite a los afiliados toda la información disponible para que avalen al que será su delegado en el 40 Congreso. Se trata de Francisco Martín Aguirre, que es responsable de Organización de esa gestora. Pero, sobre todo, Martín es el 'número 3' de Sánchez en Moncloa desde su puesto de Secretario General de la Presidencia del Gobierno. Martín fue elegido por "consenso" para encabezar la delegación de Madrid en el evento de Valencia que se celebrará del 15 al 17 de octubre, según informó el PSOE-M. Por lo que será el que lidere una lista única que estará formada por 86 delegados.

La estrategia con Martín es la misma que con Sánchez: facilitar con un mensaje a todos ellos la documentación necesaria para que le avalen como "cabeza de lista de delegación del correspondiente ámbito territorial". Como ya hizo su jefe, Martín ha sido el único que se presentó como precandidato por la federación autonómica. No hubo nadie que se presentara para intentar disputarle el puesto. Por eso, los socialistas madrileños aseguran que le han elegido por "consenso", como figura en su página web. Lo que supone que el jefe del Ejecutivo podrá contar con que uno de sus más cercanos colaboradores tendrá un peso específico en el 40º Congreso.

Esta maniobra de Ferraz y la gestora madrileña no ha gustado a algunos afiliados, como ha podido saber este medio. Su argumento es que el aparato socialista está fomentando que se elija de la manera más amplia posible tanto a Sánchez como a Martín. Aun así, no se han producido protestas muy elevadas. Los críticos del presidente del Gobierno aún no se han movilizado frente a la situación de que nadie le haga oposición interna. Tampoco a que la delegación de Madrid vaya a estar liderada por uno de los altos cargos de Moncloa que fue nombrado por otra de sus manos derechas, como es el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Visto el poder de Sánchez y que sus más cercanos estarán en puestos destacados, el 40º Congreso del PSOE que acogerá Valencia puede servir al actual secretario general para darse un baño de masas entre los suyos. Ferraz ya está moviéndose para que sea lo más apabullante posible. El plazo para presentar los avales que le respalden expira el próximo viernes, 10 de septiembre.