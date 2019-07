Rivera recompone su partido con 22 incorporaciones en una nueva Ejecutiva

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dado este lunes un gran repaso a la estructura de su partido, para recomponer su ejecutiva con 22 nuevas incorporaciones y conformar un máximo órgano de control de 50 miembros, que serán los encargados de reconducir la formación para que se consolide como un partido clave en la oposición política de un futuro gobierno de izquierdas, si es que finalmente se conforma. Rivera ha hecho oficiales estos cambios en su intervención en el Consejo General extraordinario del partido naranja celebrado en Madrid.

El líder del partido ha querido capitalizar el éxito de las últimas elecciones, en las que han pasado de 32 a 57 escaños y, para atajar los últimos abandonos en su anterior ejecutiva, ha puesto en marcha una renovación total. "Mientras yo sea presidente habrá democracia, pero mientras yo sea presidente trabajaremos todos a una para que España sea naranja", ha dicho.

👉 Hoy propongo a este Consejo General nuevas incorporaciones para nuestro Comité Ejecutivo.

🍊💪 Un #EquipoCs de 50 personas con experiencia y talento, leales al proyecto de España y que comparten los valores de libertad e unión.



📽️ Lo ha dicho @Albert_Rivera, ¡dentro vídeo! pic.twitter.com/EpXjsbiPWX — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) July 29, 2019

Según las explicaciones dadas por el propio presidente ante su base de afiliados, se trata de crear un órgano de dirección amplio en el que confluyan, en términos generales, tres tipos de personas o componentes.

Por un lado, se contará con el grupo de miembros que llevan en el partido desde que se puso en marcha y que proceden sobre todo de la lucha contra el separatismo catalán. En un segundo grupo de nueva conformación se ubicarían las nuevas incorporaciones de profesionales independientes expertos en sus diferentes áreas de actividad, como Marcos de Quinto o Edmundo Bal; y en un tercer área se ubicarían los políticos de larga trayectoria que han cambiado de partido y ahora están en la formación naranja, como Ángel Garrido, José Ramón Bauzá o Joan Mesquida.

Rivera ha querido justificar este revuelo en la cúpula del partido en la necesidad de adaptarse a su nueva realidad, con el control de 400 ayuntamientos y siendo una fuerza clave en la oposición. Tras ratificarse en que no apoyarán a un gobierno de Sánchez, advirtió que de lo que se trata es de "pararse, reorganizarse y coger músculo para crecer", si bien no hizo ninguna alusión a los miembros que se ha salido de la ejecutiva o se han ido del partido y del escaño por no estar de acuerdo en sus nuevos planteamientos liberales a ultranza.

El partido tendrá además una nueva portavoz, Lorena Roldán, que ejerce como la líder de la formación naranja en Cataluña, y que sustituirá a Inés Arrimadas. El presidente del partido ha remarcado que "es el momento de reforzarse" y hacerlo "con gente preparada y leal".

El Consejo que se está llevando a cabo viene un mes después del celebrado el 28 de junio, que sirvió para que Rivera escenificara el cierre de crisis interna en la que se vio el partido tras las diversas dimisiones, y se espera que no este totalmente listo hasta después del verano.

Además, en su intervención, Rivera cargó contra la posición del PSOE en Navarra. El líder de Ciudadanos ha declarado que el plan Sánchez "se tira de cabeza a los pactos con los que quieren liquidar nuestro país" y añade que "es el momento de ofrecerle a España esperanza y firmeza".

También ha hecho referencia a los "homenajes" en pueblos del País Vasco a expresos etarras y se ha preguntado "qué ha hecho Sánchez" para evitarlo, a lo que ha respondido que "nada", solo "insultar" a Ciudadanos cuando hizo su acto en Alsasua. Rivera le ha dicho al PSOE que si quiere "rectificar" lo demuestre en septiembre, votando a favor del proyecto de ley que presentará Ciudadanos para "prohibir homenajes a terroristas", algo que ya había anunciado en campaña electoral. "Yo estoy con las víctimas y otros están con los que organizan sus homenajes a los terroristas", ha declarado.