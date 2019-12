Rufián se enfrenta con Iglesias por su "compadreo" con Vox en el Congreso

Uno de los momentos más llamativaos del día de la Constitución en el Congreso de los Diputados la protagonizaron tres políticos a los que no se suele ver juntos en el día a día de la actividad pública española. Iván Espinosa de los Monteros, Pablo Iglesias e Inés Arrimadas -de Vox, Unidas Podemos y Ciudadanos, respectivamente- mantuvieron una aparentemente animada charla que fue cazada por las cámaras. Las imágenes, sin embargo, no gozaron de la aprobación de todos los miembros de la Cámara Baja española. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, reprobó la actitud de Iglesias a través de su cuenta de Twitter.

Las críticas del catalán pueden tener una importancia que eleve su tuit a algo más que una simple anécdota. ERC y Unidas Podemos se encuentran en plenas negociaciones para la investidura, de modo que el rifirrafe no podría haber llegado en peor momento.

No obstante, el primero en comentar en redes sociales su conversación con Espinosa de los Monteros y Arrimadas fue el propio Pablo Iglesias. "Esta nochebuena en muchas familias habrá votantes de UP, de partidos independentistas, de VOX, del PSOE o de cualquier otro". El líder de Unidas Podemos remató su tuit explicando que "hablar y reír" con personas que no comparten la misma ideología que uno mismo "no es una falta de coherencia política, sino condición humana".

Esta nochebuena en muchas familias habrá votantes de UP, de partidos independentistas, de VOX, del PSOE o de cualquier otro. Igual que en las cenas de trabajo o de la clase de la facultad. Y hablarán y se reirán. Eso no es una falta de coherencia política, sino condición humana pic.twitter.com/F9jnnW8sF2 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) December 6, 2019

Al escrito, Iglesias adjuntó cuatro fotografías para probar sus palabras. En tres de ellas, aparece él mismo: la primera es la que retrata la ya citada conversación que mantuvo con Espinosa de los Monteros y Arrimadas; en otra, aparece junto a Oriol Junqueras y, la última, es una en la que estrecha la mano a Mariano Rajoy. En la cuarta imagen, el protagonista no es él, sino Gabriel Rufián, que posa junto a un apoderado de Vox.

La respuesta de Rufián no se hizo esperar: "Qué cobarde equiparar a quien está en una celda por sus ideas con tu compadreo de hoy con los dirigentes del partido que le pedían 75 años en el juicio que le llevo a dicha celda". El portavoz de ERC no se quedó ahí y culminó su queja recordando que Junqueras "no se puede defender". Para cerrar el texto, se refirió a Iglesias como 'Vicepresidente' -entre comillas simples.